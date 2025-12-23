Entradas para el Jesús María 2026: precios y fechas de cuándo es el Festival Nacional de Doma y Folklore

El Festival de Jesús María llega a su edición 60.

Llega en enero de 2026 la edición número 60 del festival de Jesús María. Como cada año, el festival contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda Latinoamérica. Este encuentro lleva consigo una historia extensa de grandes personalidades que han pasado por su escenario, en una fiesta de la cultura gauchesca.

Este festival se realiza en la ciudad de Jesús María (localidad ubicada a 50 km al norte de la ciudad capital de la provincia de Córdoba), en un anfiteatro llamado José Hernández. El encuentro, además, no se circunscribe a las actividades que se desarrollan dentro del predio de la jineteada, sino por el contrario, existen un sinnúmero de actividades en las calles de la ciudad de las que se puede participar: feria de ropa típica, utensilios, comidas criollas, peñas, actuación de grupos de folklore, etc.

Cuándo es el próximo Jesús María

El Festival de Jesús María 2026 se llevará a cabo desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026.

La jineteadas en Jesús María son un gran clásico argentino.

Precios de entradas para el Festival de Jesús María 2026

Entrada general : mayores de 12 años, $ 45 mil (del 9 al 18 de enero)*

: mayores de 12 años, $ 45 mil (del 9 al 18 de enero)* Jubilados : $ 25 mil (del 9 al 18 de enero)

: $ 25 mil (del 9 al 18 de enero) Menores : de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero)

: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general (del 9 al 18 de enero) El jueves 8, la entrada tendrá el valor que considere cada persona; en tanto que menores y jubilados podrán ingresar gratuitamente.

Precios de plateas:

Viernes 9 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Sábado 10 : platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil Domingo 11 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Lunes 12 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Martes 13 : platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil Miércoles 14 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Jueves 15 : platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil Viernes 16 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Sábado 17 : platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil Domingo 18: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

Por dónde comprar entradas para el Festival de Jesús María

Las entradas se pueden encontrar en el sitio de Paseshow o comprar en la boletería del anfiteatro (Cleto Peña 82, Jesús María) los días martes y jueves de 18 a 21. Por su parte, las entradas VIP tya se pusieron a disposición a partir de noviembre, mientras que los accesos para personas con discapacidad se habilitarán recién en enero.