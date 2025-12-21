El anuncio de Jesús María que cambia para siempre los festivales de folklore en Argentina.

Con la llegada de fin de año, Jesús María y el circuito festivalero de folklore comienza a calentar motores. Pero este 2026 se inaugurará un cambio: la Municipalidad de Jesús María junto al Festival Nacional de Doma y Folklore y la Universidad Nacional de Córdoba presentó la Escuela de Festivales. Según la página oficial de Jesús María, se trata de "un espacio de formación, investigación y transferencia sobre la gestión integral de festivales y eventos masivos".

"Muchos festivales de distintas localidades, no sólo de la provincia de Córdoba, sino también de otras partes del país, querían conocer cómo hacía Jesús María para organizar un evento masivo que, en 2025, recibió a 420 mil personas. Durante estos dos años, más de 150 municipios y organizaciones privadas visitaron la ciudad para interiorizarse y observar desde adentro cómo se planificaba y ejecutaba el operativo", expresó Federico Zárate, intendente de Jesús María. En este sentido, la idea de dar vida a la Escuela de Festivales nació a partir de la necesidad de otros festivales de aprender el modelo de gestión de Jesús María.

Cómo será la Escuela de Festivales

La Escuela de Festivales nació por la necesidad de capitalizar el legado del Festival Nacional de Doma y Folklore, que, a lo largo de 60 años, se volvió reconocido no solo por su impacto artístico y popular sino por su "profundo arraigo social y colaborativo". De esta forma, según explican en la página de Jesús María: "Este nuevo espacio se propone como un centro para la formación integral en producción, gestión y sostenibilidad de eventos, un ámbito de investigación y sistematización que documentará el modelo comunitario de Jesús María como un caso de éxito replicable, y un lugar de transferencia de saberes que articulará la sociedad civil, el estado local y la universidad. Su propósito es consolidar un espacio estable para el desarrollo de competencias, la innovación y la puesta en valor del Festival como patrimonio cultural y motor de la identidad local y regional".

Jesús María es el festival ejemplo para todo el circuito festivalero de folklore.

En este sentido, desde la Escuela de Festivales se anunció el lanzamiento del programa "Ciudad Festivalera: Gestión Integral del Modelo Jesús María". El mismo: " Está dirigido a funcionarios y equipos municipales de gobiernos locales, así como a productores y organizadores de eventos masivos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la experiencia del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María como un modelo de gestión. La meta es ofrecer herramientas útiles y prácticas para optimizar la gestión de grandes eventos".

"El programa combinará dos jornadas de formación intensiva en aula y una experiencia práctica en campo durante una noche del Festival Nacional de Doma y Folklore. Las fechas de capacitación presencial serán el 11 y 12 de diciembre de 2025 en el Auditorio del Anfiteatro José Hernández, y la experiencia en campo se realizará el 14 de enero de 2026 , totalizando 18 horas de formación", detallan desde Jesús María, y agregan: "La capacitación será gratuita y contará con certificación oficial de la Universidad Nacional de Córdoba, emitida a través de la Secretaría de Extensión, lo que garantiza el rigor académico y la validez de la formación para quienes cumplan con los requisitos de asistencia y participación".

"La Escuela de Festivales es una inversión en el futuro, un espacio donde la experiencia se convierte en conocimiento compartido, impulsando el crecimiento de nuestra comunidad y proyectando su modelo de colaboración y excelencia a todo el país", cierran desde el sitio oficial de Jesús María.