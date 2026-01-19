EN VIVO
Kazajistán dice que Trump invitó a Tokáev a formar parte de la Junta de Paz de Gaza

19 de enero, 2026 | 04.35

El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáev, ha sido invitado ‍a formar ⁠parte de la Junta de Paz para Gaza propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Tokáev ha aceptado, según informó el lunes el medio de comunicación Tengri ‌basándose en la información ⁠del secretario de ⁠prensa del presidente kazajo.

La junta estaría presidida de por vida por ‍Trump y comenzaría abordando el conflicto de ⁠Gaza para luego ‌ampliarse y ocuparse de otros conflictos, según una copia de la carta y el borrador de los estatutos ‌al ‌que tuvo acceso Reuters.

El portavoz de Tokáev, Ruslan Zheldibay, dijo que Kazajistán había sido invitado a convertirse ​en uno de los Estados fundadores de la Junta de Paz.

"El jefe de Estado envió una carta al presidente de Estados Unidos expresando su sincera gratitud ‍y confirmando su acuerdo para unirse a esta nueva asociación", dijo Zheldibay, citado por Tengri.

Trump ha invitado a 60 países ​a unirse a la "Junta de Paz", de la que será presidente vitalicio, ​pero podrán ser miembros permanentes aquellos que paguen 1.000 ⁠millones de dólares.

Con información de Reuters

