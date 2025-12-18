El Festival de Jesús María tendrá al "Messi" de la jineteada: el evento más esperado por los fanáticos del folklore.

El 60° Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, anunció la participación del jinete pampeano más esperado, quien es conocido por ser el "Messi" de la jineteada. Esta nueva edición, que se llevará a cabo el próximo jueves 8 de enero, genera una gran expectativa entre los fanáticos del folklore.

Bajo la consigna de reunir a "los tres Messi de la jineteada", la organización armó una grilla excepcional que enfrentará a figuras consagradas con algunos de los reservados más emblemáticos del circuito. Uno de ellos es el pampeano Alfredo “Tato” Ramos, actual campeón en Grupa Sureña.

"Tato" será uno de los grandes atractivos de la velada al montar a La Reina, una yegua con enorme proyección y sangre pesada: es hermana de El Coronel, uno de los caballos más legendarios del festival, perteneciente a la tropilla de Enzo Vega.

Para Ramos, nacido en Santa Rosa, la convocatoria tiene un valor simbólico especial: no solo llega como campeón vigente, sino que tendrá el honor de abrir la edición de diamante del festival de doma más importante de América.

60° Festival Nacional de Doma y Folklore: cómo será el evento

La noche del jueves 8 de enero será uno de los momentos más fuertes de la historia reciente del festival. Lejos de limitarse a un acto simbólico de apertura, la edición número 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore apostará a un cruce de campeones que promete marcar un antes y un después en la jineteada.

Los responsables de la organización declararon que "en total serán tres montas especiales, una por cada categoría, que funcionarán como presentación de honor antes del inicio del campeonato”.

El duelo se completa con la presencia de Luis Prátula, campeón mendocino en Bastos con Encimera, que protagonizará uno de los momentos más esperados al enfrentar justamente a El Coronel, que saldrá de su retiro especialmente para esta función aniversario.

A ellos se suma el brasileño Romário Arce, defensor del título en Crina Limpia, quien montará a El Orejano, elegido como el mejor caballo del festival en la edición 2025. Desde la comisión organizadora destacaron que la propuesta busca generar un impacto inmediato en el público y subir la vara desde el primer día.

"Los mejores reservados se encuentran con los campeones en una jornada inédita para arrancar con todo los 60 del Festi", celebraron desde los canales oficiales del evento.