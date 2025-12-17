Dolor en el folklore: murieron dos referentes de la música popular argentina y la comunidad artística llora

El mundo del folklore y la música popular argentina está atravesando un momento de profunda tristeza tras conocerse la muerte de dos figuras muy queridas y respetadas de la escena folklórica local. La comunidad artística, seguidores y colegas expresan conmoción por estas pérdidas que marcan el fin de eras y producen un fuerte impacto emocional.
Una de las artistas fallecidas fue Mafalda “Muni” Santillán de Ábalos, reconocida cantora, docente y referente del folklore santiagueño. Nacida en La Banda, dedicó décadas de su vida a la música tradicional, combinando una labor interpretativa con la enseñanza y la difusión del repertorio de su región. Su participación en festivales emblemáticos y su trabajo con grupos tradicionales consolidaron su nombre entre los grandes del género.
La otra figura que generó luto fue Marcos Pelaitay, músico popular y gestor cultural que se destacó por su compromiso con la música comunitaria y la promoción de espacios artísticos en su ciudad de adopción, Moreno. A lo largo de su trayectoria, Pelaitay impulsó peñas, festivales barriales y encuentros culturales que se convirtieron en puntos de referencia para artistas emergentes y públicos apasionados por el folklore y la música popular.
Un legado compartido entre peñas y festivales inolvidables
Mafalda “Muni” Santillán no solo fue una destacada intérprete, sino también una docente apasionada que formó a generaciones de músicos y bailarines, transmitiendo no solo técnica sino el profundo vínculo con la identidad cultural argentina.
Por su parte, Marcos Pelaitay dejó huella como impulsor cultural en distintos espacios barriales, contribuyendo a la vitalidad de la escena musical más allá de los grandes escenarios, y celebrando el folklore como expresión comunitaria.
La partida de estos dos referentes se siente en cada rincón de la música popular argentina: sus voces, sus iniciativas y su pasión por la cultura quedarán grabadas en la memoria colectiva, mientras peñas, festivales y músicos rinden homenaje a sus trayectorias y a lo que representaron para la tradición folclórica de nuestro país.