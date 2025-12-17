Entradas Alejandro Lerner en el Gran Rex 2026: precios y fecha de cuándo toca

Alejandro Lerner se presenta en el Gran Rex.

Luego de presentarse en el emblemático teatro de calle corrientes en el mes de octubre, con entradas totalmente agotadas, a pedido del público, Alejandro Lerner vuelve con este concierto en el que repasa sus más de 40 años de trayectoria. Esa noche, no faltarán esos clásicos de su carrera, que se convirtieron en himnos de la música de habla hispana, y que le valieron reconocimientos como el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024 y ser declarado Personalidad Emérita de la Cultura Nacional.

Ahora anunció que se presentará en el Gran Rex en 2026 con "La banda sonora de tu vida". Se trata de un tour que llevó a Alejandro Lerner durante el 2024 por los escenarios de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Misiones, Mar del Plata, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Rosario, entre otras ciudades. Además, tuvo presentaciones en distintas ciudades de Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.

Cuándo toca Alejandro Lerner en el Gran Rex 2026

Alejandro Lerner toca el 26 de abril de 2026 en el teatro Gran Rex.

Las entradas se pueden adquirir a través de tuentrada.com.

Precios para ver a Alejandro Lerner en el Gran Rex

Platea 1: $138.000

Platea 2: $115.000

Platea 3: $103.500

Platea 4: $92.000

Platea 5: $86.250

Super Pullman 1: $97.750

Super Pullman 2: $86.250

Pullman 1: $80.500

Pullman 2: $69.000

Pullman 3: $63.250

Pullman 4: $57.500

Pullman 5: $51.750

Historia de Alejandro Lerner

Lerner comenzó su carrera como pianista a la temprana edad de 16 años, acompañando a grandes artistas de rock nacional como Gustavo Santaolalla y León Gieco, entre otros. Desde entonces, ha recorrido escenarios de todo el mundo, y realizado proyectos y colaboraciones con grandes artistas nacionales e internacionales. Entre los artistas más destacados con los que ha colaborado se encuentran Luis Miguel, Carlos Santana, Carole King, Air Supply, David Foster, Andrea Bocelli, Mark Anthony, Gino Vannelli, Ricardo Montaner, Mercedes Sosa, Lionel Ritchie, Dominic Miller, Pepe Aguilar, José Feliciano, Jenni Rivera, Alejandra Guzmán, Mijares, Miguel Ríos, Víctor Manuelle, Soledad Pastorutti y Sandra Mihanovich, entre muchos otros más.

Lerner repasará su trayectoria.

Realizó conciertos a dos pianos por el mundo junto al inolvidable Armando Manzanero . Trabajó como co-productor de artistas de la talla de Paul Anka, Celine Dion, Tom Jones, Julio Iglesias, Barry Gibb, junto a productores e ingenieros mundialmente conocidos como Humberto Gatica, Alan Parsons, Geoff Emerick y Chris Lor-Alge. También compuso e interpretó canciones para las películas Chicken Little y High School Musical de Disney.

El artista recibió un sinfín de premios y reconocimientos, entre ellos, el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, 8 nominaciones a los Grammy Latinos, 4 Martín Fierro, 3 Premios Konex, 7 Premios Gardel, como así también recibió dos distinciones de la Sociedad de Autores y Compositores Americanos como el cantante y compositor más exitoso de las radios latinas de Estados Unidos.