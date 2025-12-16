Junto a Insfrán, gobernadores peronistas apostaron al federalismo: "Herramienta fundamental para el desarrollo"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, estuvo presente en la reunión de gobernadores peronistas en la Casa de La Pampa, donde emitieron un documento en el que se analizó el impacto que tendrán los cambios impositivos impulsados por el Gobierno nacional sobre la coparticipación federal de impuestos y las finanzas de las provincias. "El Federalismo es la herramienta fundamental para el desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social", profesa el documento.

La reunión estuvo encabezada por el mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, en la que no solo estuvo el gobernador Insfrán, sino también el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Asimismo estuvieron los representantes de Santiago del Estero, tales como el jefe de ministros santiagueño, Elías Suárez y el senador nacional Gerardo Zamora. Este encuentro se da en un contexto de creciente preocupación por las reformas que impulsa el gobierno libertario, más específicamente en el impuesto a las Ganancias de las sociedades.

"Con el gobierno nacional actual se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional", expresaron los gobernadores que firmaron el documento emitido. "Desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42%. Y cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal".

"Resulta imperioso entonces rediscutir el Federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión" por lo que expresaron que acompañarán a los "legisladores nacionales" con el fin de impulsar y sostener una "agenda política e institucional en el Congreso Nacional", como herramienta de freno al ajuste y desfinanciamiento del presidente Javier Milei.

"Rechazaremos todas las que pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores. La pertenencia doctrinaria, el mandato popular y la responsabilidad institucional resumen nuestra identidad para proponer este desafío", sentenció el documento.

Reforma tributaria

El proyecto que ingresa a la Cámara de Senadores, va a presentar una reducción en la baja impositiva implicaría una merma directa en la recaudación nacional y en consecuencia una caída sobresaliente en los fondos coparticipables que llegan a las provincias. La iniciativa propone cambios en las alícuotas aplicadas a los tramos 2 y 3 del tributo: el tramo intermedio pasaría del 30% al 27%, mientras que el tramo más alto se reduciría del 35% al 31,5%. Esto significa una recaudación nacional y una caída de los fondos coparticipables que llegan a las provincias.

Con estos números sobre la mesa, los gobernadores peronistas buscarán consensuar una posición común frente al avance del proyecto oficial, alertando sobre el impacto fiscal y reclamando un debate más amplio que contemple el sostenimiento de los recursos provinciales y el federalismo fiscal.

Último encuentro de gobernadores

Cabe recordar que el pasado noviembre, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue anfitrión de la 22° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande en el que mandatarios de diez provincias discutieron una agenda común de integración regional, federalismo, relación provincias-Nación, financiamiento, energía, transporte y obras públicas.

Allí estuvieron presentes Carlos Sadir de Jujuy; Raúl Jalil de Catamarca; Gildo Insfrán de Formosa; Ricardo Quintela de La Rioja; Hugo Passalacqua de Misiones; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Leandro Zdero de Chaco; y de vicegobernadores estuvo Silvana Schneider de Chaco; Pedro Braillard Poccard de Corrientes; y Antonio Morocco de Salta.