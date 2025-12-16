Insfrán recibirá a Kicillof para firmar un Convenio de Cooperación entre provincias: todos los detalles

El gobernador Gildo Insfrán recibirá este miércoles en Formosa al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde ambos funcionarios firmarán un Convenio de Cooperación entre ambas provincias, destinado a resolver problemáticas comunes y potenciar su desarrollo sin depender exclusivamente del Gobierno nacional.

Según indicaron desde la gestión formoseña, la firma del convenio se llevará a cabo a las 9:15 en el Polo Científico, donde se también se declarará al mandatario bonaerense como Huésped de Honor. Tras la firma del convenio, ambos funcionarios brindarán un discurso, en el cual se espera que se espera que se analicen los objetivos y expectativas tras el acuerdo.

Una vez terminado el acto, el gobernador Axel Kicillof recorrerá distintas obras claves de la provincia a lo largo del día, entre las que se encuentran: el Centro de Medicina Nuclear "Néstor Kirchner", el Instituto Politécnico "Dr. Alberto Marcelo Zorrilla", la Planta de Biosiderurgía "Fermosa", el Parque Acuático "17 de Octubre", y por último la visita a la Piscina Olímpica Climatizada y Pista de Atletismo del Centro de Educación Física N°1.

Se cumplió un nuevo aniversario del CEMENURNK

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia presidente Néstor Kirchner (CEMENURK) cierra un nuevo año de trabajo y se consolida como un modelo de inversión en materia de salud pública sostenida, con planificación estratégica y presencia estatal efectiva.

El Centro expresa la concepción de la salud como derecho inherente a las personas. Esto adquiere una connotación importante ya que, en un contexto nacional donde se paralizan programas, se recortan prestaciones, se demora la entrega de medicamentos oncológicos y se transfiere la responsabilidad a las familias; Formosa profundiza un camino inverso: se hace cargo del diagnóstico, los tratamientos, los medicamentos, el acompañamiento psicológico y nutricional, y del cuidado integral de la persona enferma.

Desde el inicio de sus operaciones hasta noviembre de 2025, el Centro atendió a 1.190 pacientes en tratamientos y a 1.651 en estudios diagnósticos. Alcanzó un pico histórico de 79 pacientes en tratamiento activo simultáneo, con más de mil tratamientos de radioterapia finalizados y un flujo estable de nuevos ingresos mensuales.

El 94% de esas personas son formoseñas y formoseños, provenientes tanto de la capital como del interior provincial, lo que da cuenta del impacto territorial de la política sanitaria. Además, la cobertura social está garantizada: el 70% de los pacientes cuenta con obra social, principalmente IASEP y PAMI, mientras que el resto accede a la atención sin quedar excluido del sistema.

El Centro avanzó en una acelerada modernización tecnológica y asistencial, para ampliar servicios de alta complejidad como PET-CT, oncología integral, radioterapia avanzada y un robusto Servicio Integral de la Mujer, con un aumento exponencial de mamografías y la incorporación de procedimientos de diagnóstico e intervencionismo que antes obligaban a derivaciones fuera de la provincia. Hoy, miles de formoseños y formoseñas pueden acceder a estudios y tratamientos de primer nivel sin desarraigo, sin endeudarse.

En Formosa el Estado no solo garantiza el tratamiento médico, sino que acompaña, contiene y se hace cargo de los costos que en otros países recaen sobre las familias o los propios pacientes.