Tras el triunfo electoral de junio, Insfrán encabezó el acto de proclamación de los nuevos diputados provinciales

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este lunes 1° de diciembre, junto al vicegobernador Eber Solís, el acto de proclamación y entrega de certificados a las autoridades electas en los comicios provinciales del pasado 29 de junio. En la ceremonia, realizada en la ciudad capital, recibieron sus diplomas 15 diputados provinciales y 82 concejales de toda la provincia, completando así el proceso institucional posterior a las elecciones de medio término.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario formoseño expresó: "Participamos del emotivo acto de proclamación y entrega de certificados a los candidatos electos como diputados provinciales y concejales en las elecciones del pasado 29 de junio".

"Felicitamos a los hombres y mujeres que han recibido el voto de confianza de la ciudadanía formoseña para desempeñar esta tarea legislativa tan importante, así como también al pueblo de Formosa por el alto nivel de compromiso, conciencia política y participación demostrados una vez más en las jornadas electorales de este año", concluyó el gobernador en su mensaje.

Entre los proclamados, los diputados provinciales electos por el Frente de la Victoria (FdV), Agustín Samaniego y Rodrigo Vera, destacaron el carácter institucional del acto y lo definieron como una “reafirmación democrática del liderazgo del gobernador Gildo Insfrán” y del Modelo Formoseño.

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Samaniego subrayó que se trató de “un acto muy importante, que reafirma la democracia que se vive en Formosa y el liderazgo del gobernador Insfrán”. Recordó que el Frente de la Victoria obtuvo una contundente victoria en las elecciones provinciales, donde se demostró que “cerca del 70% de los formoseños apoyan el Modelo Formoseño”, lo que consideró una muestra de respaldo político y social al rumbo de la gestión.

“Estamos muy felices y satisfechos, pero también con mucha voluntad de seguir trabajando para que Formosa siga creciendo, a pesar del momento tan complicado que nos genera el Gobierno nacional”, expresó. En ese sentido, remarcó que el desafío de la nueva etapa será estar “con cada uno de los formoseños, escuchándolos e intentando por todos los medios activar los programas, planes y proyectos que puedan amortiguar el impacto muy negativo que viene por parte de Nación”.

En la misma línea, Rodrigo Vera definió el resultado electoral como “realmente un orgullo y una responsabilidad muy grande”. Recordó que el Frente de la Victoria, conducido por Insfrán, alcanzó el 29 de junio “la mejor elección en la historia de elecciones de medio término, llegando al 70% de los votos”, lo que, según indicó, demuestra “el profundo apoyo de la comunidad formoseña a este proyecto político”.

“Nosotros tenemos la obligación, desde el lugar que nos toca a cada uno, de poder respaldar en beneficio de toda la comunidad formoseña. Ese es el desafío que asumimos y que vamos a cumplir”, afirmó el legislador.

Vera, que además fue convencional constituyente, anticipó que su tarea en la Legislatura estará fuertemente atravesada por la reciente reforma de la Constitución provincial. “Desde lo legislativo, lo más importante es que, al tener una nueva Constitución, hay nuevos derechos, perspectivas y abordajes para jóvenes, mujeres y adultos mayores, que necesitamos concretar en nuevas leyes”, explicó.

En ese marco, aseguró que “va a haber mucho trabajo legislativo a partir de todas las reformas que hemos hecho en la Constitución y una fuerte impronta en favor del pueblo formoseño, especialmente en un contexto nacional tan difícil”, marcando como eje central la defensa de derechos y la protección social frente al impacto de las políticas del gobierno nacional.