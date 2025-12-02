Quién es "Ocho" de Stranger Things, la serie de Netflix de gran éxito

Ocho y Once en la segunda temporada de "Stranger Things".

La última temporada de Stranger Things ya está en marcha por Netflix, y su primera parte llegó para encender la conversación global sobre la serie. Después de años de espera, la historia creada por los hermanos Duffer avanza hacia su desenlace definitivo, retomando el clima oscuro que dejó la cuarta entrega y profundizando en el vínculo emocional, y cada vez más trágico, entre sus protagonistas. Hawkins vuelve a ser el centro del conflicto, con el Mundo del Revés desbordándose de una forma más agresiva y directa, haciendo imposible que los personajes escapen de las consecuencias de lo vivido.

Esta quinta temporada se siente como una despedida en cámara lenta: cada capítulo sube la apuesta emocional, ofrece respuestas largamente esperadas y conecta hilos que habían quedado sueltos desde los primeros años. Con un tono más adulto, la serie retoma no solo el camino épico que venía armando, sino también su corazón: la historia del origen de Once, su trauma y la red de niños con poderes que formaron parte del mismo proyecto gubernamental que la marcó para siempre. Es en ese contexto donde una figura conocida vuelve a escena y reabre preguntas que muchos creían cerradas.

El regreso de Ocho a "Stranger Things"

La reaparición en el episodio 4 de la quinta temporada de Ocho, quien también es conocida como Kali Prasad, marca uno de los movimientos narrativos más comentados de este final. El personaje, interpretado por Linnea Berthelsen, había aparecido por primera y única vez en la segunda temporada, en un episodio que dividió opiniones pero que amplió de manera decisiva el mundo de la serie. Aquella incorporación introdujo la idea de que Once no era la única niña con habilidades sobrenaturales producto de los experimentos del Laboratorio de Hawkins.

Linnea Berthelsen, como Ocho, en "Stranger Things".

En su primera aparición, Ocho se mostró como líder de un pequeño grupo de fugitivos que utilizaban sus poderes para vengarse de quienes les habían hecho daño. Su habilidad principal: crear ilusiones realistas en la mente de los demás, la convertía en un contraste directo con Once, más impulsada por las emociones que por la estrategia. Aquel encuentro sirvió como un punto de quiebre para el crecimiento de la protagonista, que descubrió tanto la existencia de “hermanos” como la necesidad de definir por sí misma qué hacer con sus capacidades.

Ahora, con el regreso de Ocho en esta quinta temporada, la serie recupera esa línea argumental para darle un nuevo peso dramático. Su presencia no solo amplía el alcance del conflicto actual, sino que también vuelve a enfrentar a Once con partes de su pasado que aún no había resuelto. Y aunque todavía quedan episodios por estrenarse, su retorno ya se posiciona como una de las piezas clave del final de Stranger Things.