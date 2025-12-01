¿Cuántos capítulos tiene "Maxton Hall", temporada 2 de la serie de Prime Video?

Episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall".

La segunda temporada de Maxton Hall (subtitulada: Un mundo entre nosotros), disponible en Prime Video, arranca poco después de que Ruby Bell intenta recomponer su vida en el elitista colegio, mientras su relación con James Beaufort se ve sacudida por traiciones, secretos familiares y nuevas presiones que pondrán a prueba su vínculo. El conflicto central gira en torno al pasado, el impacto de pérdidas personales, el peso del entorno social, y la lucha de ambos protagonistas por mantenerse fieles a sí mismos. A su vez, la temporada explora más a fondo las consecuencias emocionales de decisiones pasadas, tensiones familiares, nuevos personajes enredados en la trama, y las complicaciones que trae mantener un romance entre clases distintas en un entorno tan exigente.

Capítulos de la segunda temporada de "Maxton Hall"

Devastación - 48 minutos Un deseo al universo - 55 minutos Emociones al máximo - 52 minutos Secretos - 43 minutos Ligereza engañosa - 48 minutos Hacia las estrellas - 45 minutos

Los tres primeros episodios se estrenaron juntos el 7 de noviembre de 2025, mientras que los capítulos 4, 5 y 6 se lanzaron semanalmente los días 14, 21 y 28 de noviembre, respectivamente.

"Maxton Hall", disponible en Prime Video.

¿Qué pasa en la segunda temporada de "Maxton Hall"?

La temporada retoma la relación entre Ruby y James en un momento de crisis: tras los eventos de la primera temporada, todo parece haber cambiado. Ruby, dolida y desconfiada, busca recuperar su identidad y estabilidad en Maxton Hall sin depender de James. Al mismo tiempo, James lidia con traumas personales y presiones familiares, lo que complica su intento de reconquistarla. Sus conflictos internos, secretos del pasado, lealtades quebradas y nuevos personajes que introducen más tensión, prometen una temporada cargada de drama, decisiones difíciles y crecimiento personal.

La estrategia de lanzamiento escalonado busca mantener el suspenso, generar conversación y permitir que cada episodio tenga un impacto que permita a la audiencia asimilar la historia y generar conversación.

La segunda temporada de Maxton Hall ofrece un recorrido intenso de seis capítulos, con una historia de amor marcada por traiciones, secretos y la lucha por mantenerse fiel a los propios valores en medio de un mundo elitista. Su adaptación cuida los tiempos suficiente para desarrollar drama, romance y conflicto. Además, despierta expectativas sobre cómo evolucionarán Ruby y James, y qué tan lejos estarán dispuestos a llegar por sus sueños y por su amor.