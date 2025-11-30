EN VIVO
Fútbol Argentino

Javier Milei volvió a atacar a Chiqui Tapia tras el triunfo de Estudiantes: "3-0"

El Presidente de la Nación arremetió nuevamente contra la Asociación del Fútbol Argentino, luego de que el "Pincha" de Verón eliminara al Central Córdoba de Toviggino, mano derecha de Tapia.

30 de noviembre, 2025 | 13.32

El cruce entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumo un nuevo capítulo este domingo 30 de noviembre del 2025. Con una publicación en su cuenta de X, el presidente de la Nación Javier Milei festejó el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Central Córdoba de Santiago del Estero por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, con una chicana incluida hacia Claudio 'Chiqui' Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino.

"3-0. 1° X/Twitter, 2° Tribunas, 3° Cancha. VLLC!", escribió el mandatario en referencia a la "nueva" derrota que sufrió el 'Ferroviario', equipo vinculado al tesorero del organismo que regula al fútbol argentino.

La sanción de la AFA a Estudiantes de La Plata: dos fechas de suspensión a los jugadores y seis meses a Verón

La Asociación del Fútbol Argentino sancionó con dos fechas a todos los titulares de Estudiantes de La Plata, un castigo que deberán cumplir en el próximo torneo oficial que disputen para que "no afecte la integridad de la competición en curso". La resolución del Tribunal de Disciplina se produjo días después del "pasillo" que realizaron en la previa del partido frente a Rosario Central por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025. Además, se suspendió por seis meses al presidente Juan Sebastián Verón "para toda actividad relacionada con el fútbol" y se le prohibió a Santiago Núñez la posibilidad de ser capitán del 'Pincha' durante tres meses.

MÁS INFO

Noticia en desarrollo...

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas