Cómo estirar la vida útil de los neumáticos.

Una preocupación común en la mayoría de los conductores es cómo prolongar la vida útil de los neumáticos y hay ciertas prácticas y trucos que hacen que se pueda garantizar la vida útil, el rendimiento y la seguridad en cada viaje.

El cuidado de las ruedas es fundamental, ya que no sólo se trata de estirar su funcionalidad por una cuestión económica, sino que ayuda a prevenir accidentes y a no tener problemas a la hora de realizar la verificación técnica vehicular (VTV).

Uno de los puntos claves para prolongar la vida útil de los neumáticos es revisar periódicamente el desgaste y el estado de la banda de rodadura. También es fundamental mantener la presión correcta, controlando el inflado semanalmente con el vehículo en frío y respetando los valores indicados por el fabricante.

Estos datos suelen encontrarse en la puerta del conductor o en el manual y ayudan a evitar desgaste irregular, aumento del consumo de combustible y pérdida de agarre.

Otro chequeo que es vital es el de la alineación y el balanceo de las ruedas y la recomendación es hacerlo cada 10.000 km o antes si se perciben vibraciones. También es importante utilizar el tipo de neumático adecuado según la carga, evitando exceder tanto el peso como la velocidad, ya que esto reduce significativamente la vida útil.

“Es fundamental estar siempre atento a posibles daños del neumático que pueden generarse por el uso cotidiano, como deformaciones, cortes, abrasiones o signos de envejecimiento: pueden manifestarse en forma de grietas o resequedad. Esto está directamente relacionado con el mantenimiento y el cuidado que haya recibido el neumático", remarcó Roberto Falkenstein, consultor de la División de Tecnologías Innovadoras de Pirelli para Latinoamérica.

Los errores más comunes que afectan a los neumáticos

Respecto de estas cuestiones, los expertos afirman que muchas veces se utilizan neumáticos que no son los que corresponden al vehículo. "No es lo mismo un sedan que un utilitario a la hora de elegir el tipo de neumático y realizar un mantenimiento correcto", ejemplificaron.

En esa línea, pusieron el foco en que es habitual recurrir al mantenimiento estético y funcional de los neumáticos y al utilizar elementos químicos como detergentes agresivos, ceras indebidas y solventes. Esto es un error, ya que pueden afectar el caucho y comprometer la seguridad.

En caso de querer hacerlo, se recomienda utilizar productos específicamente diseñados para ello, evitando sustancias que puedan dañar el caucho y comprometer su rendimiento.

"Por eso desde Pirelli recomendamos que los conductores realicen inspecciones periódicas por nuestros especialistas, acerándose a los Pirelli Performance Center", enfatizaron desde la empresa fabricante de neumáticos.