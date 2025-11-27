Volkswagen convocó a más de 55.000 clientes por una posible falla.

Volkswagen Argentina lanzó un llamado urgente a más de 55.000 clientes cuyos vehículos no pasaron aún la verificación técnica por un posible desperfecto en el airbag del conductor. La convocatoria incluye a los modelos Suran (2011-2021), Fox, Gol, Saveiro y Voyage (2011-2017), con un total de 55.755 unidades afectadas en el país.

El chequeo es totalmente gratuito y se realiza en concesionarios oficiales de la marca. Allí, se reemplaza la bolsa de aire ubicada en el volante para evitar cualquier riesgo. Los propietarios deben comunicarse y coordinar un turno en el concesionario que les quede más cómodo.

El problema detectado radica en un lote específico del generador de gas del inflador, que puede degradarse tras estar expuesto a altas temperaturas, cambios térmicos bruscos y humedad elevada durante largo tiempo. Esta degradación puede provocar la ruptura del generador y, en caso de activación del airbag, el lanzamiento de fragmentos metálicos dentro del habitáculo, con riesgo de lesiones graves o fatales para quienes viajan.

Cuál es el peligro del mal funcionamiento de los airbags de Volkswagen

Es importante destacar que esta falla no impide que el airbag se abra ni causa aperturas espontáneas, sino que puede provocar una activación defectuosa que derive en daños para los ocupantes. Este llamado se vincula con el conocido Caso Takata, el mayor retiro a revisión en la historia automotriz, donde se detectó que infladores fabricados podían detonar con fuerza excesiva, desprendiendo partes metálicas hacia el interior del vehículo.

Este defecto en los airbags Takata se relaciona con al menos 17 muertes y más de 150 heridos en todo el mundo. En 2024 se confirmó el primer fallecimiento en la región por este desperfecto, lo que subraya la gravedad del problema y la necesidad de atender la convocatoria.

Con casi 100 millones de unidades de unas 20 marcas afectadas a nivel global, el Caso Takata se convirtió en la mayor convocatoria por falla en la historia de la industria automotriz. Por eso, Volkswagen insiste en que los dueños de los modelos afectados realicen el trámite cuanto antes para evitar riesgos innecesarios.