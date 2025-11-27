Nicolás Payarola fue detenido y se lo acusa de fraude.

Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, fue detenido este jueves en el marco de una causa en la que está acusado de haberle robado 700.000 dólares al futbolista Gonzalo Montiel, defensor de River y campeón del mundo con la Selección argentina. La detención se concretó durante un operativo de la Policía Bonaerense en su vivienda de Nordelta, donde también se llevaron adelante allanamientos ordenados por la Justicia.

En los procedimientos, que incluyeron otras propiedades y su oficina en el mismo barrio, se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares que serán analizados. La investigación está a cargo del fiscal Cosme Iribarren, con intervención de la Superintendencia AMBA Norte I y de la Bonaerense, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro.

La causa señala a Payarola por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. Según la denuncia, el abogado habría engañado a Montiel y a su familia con un supuesto proyecto inmobiliario para el que el jugador entregó 700.000 dólares. El dinero, según el expediente, nunca fue destinado a la inversión prometida, lo que motivó un embargo de 810 millones de pesos sobre el imputado.

Qué se sabe de la acusación a Nicolás Payarola

El fallo judicial describe que los fondos iban a ser manejados a través de una sociedad llamada M&A Desarrollos Inmobiliarios, pero la pesquisa detectó movimientos que no se correspondían con ese fin. Entre ellos figuran extracciones de dólares, operaciones sin respaldo, certificaciones presuntamente falsas y transferencias a cuentas ajenas al proyecto inmobiliario.