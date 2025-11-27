Lo encontraron en su casa: dolor por la muerte de un reconocido actor a los 52 años

El mundo del espectáculo internacional y la música se encuentran de luto tras confirmarse una noticia devastadora. Un actor e hijo de una de las máximas leyendas del rock estadounidense fue hallado sin vida en su domicilio.

Se trata de Ethan Browne, hijo del músico nominado al Grammy Jackson Browne, quien tenía 52 años. La triste noticia fue confirmada por el propio artista de 77 años a través de un comunicado en Facebook este miércoles. "Es con profundo dolor que compartimos que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su casa y ha fallecido", señala el texto oficial. La familia pidió privacidad y no se dieron más detalles sobre las causas del deceso.

La relación entre Ethan y su padre era sumamente estrecha, marcada por una tragedia temprana: la madre de Ethan, la modelo Phyllis Major, se suicidó cuando él era muy pequeño, en 1976. Jackson Browne lo crió solo y, en entrevistas recientes, había expresado su orgullo por el hombre en el que se había convertido su hijo. "Ethan es un gran padre, un gran hijo y un gran hombre. Me hace sentir que he hecho algo realmente bien en mi vida", había declarado el músico en 2022.

Su carrera en la actuación

Nacido en Los Ángeles en 1973, Ethan conoció la fama desde la cuna: con solo seis meses apareció en la portada de la revista Rolling Stone junto a su padre. Ya de adulto, forjó su propio camino en Hollywood. Trabajó como actor en películas recordadas como Hackers y Educando a Helen, además de participar en la serie Birds of Prey.