Sufrió un ataque al corazón a los 84 años: dolor por la muerte de un legendario actor.

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de un legendario actor de Hollywood a sus 84 años, tras sufrir un ataque al corazón.

Se trata del icónico actor estadounidense Michael DeLano. Según confirmó su esposa a The Hollywood Reporter, el fallecimiento ocurrió el pasado 20 de octubre en un hospital de Las Vegas. DeLano dejó su huella en clásicos de los '70 como Rhoda y en éxitos modernos como la saga de Ocean's Eleven.

Para las nuevas generaciones, Michael DeLano será recordado por su carismática presencia en la franquicia de robos más famosa del cine moderno. Interpretó al manager del casino en Ocean's Eleven (2001) y repitió su rol en la secuela Ocean's Twelve (2004), compartiendo pantalla con George Clooney y Brad Pitt. Su papel no fue casualidad: DeLano era residente de Las Vegas desde 1992.

Un galán de la década de 1970

En la década del 1970, DeLano construyó una sólida carrera en la televisión estadounidense. Su papel más recordado fue el de Johnny Venture, el cantante de salón que intentaba conquistar a la protagonista en la exitosa sitcom de CBS, Rhoda. También fue protagonista del drama de bomberos Firehouse (ABC), donde interpretó a Sonny Caputo, y tuvo un rol regular en la serie Supertrain de NBC.

Nacido como Michael Ace Del Fatti en 1940, su vida estuvo marcada por el espectáculo desde joven. Criado en Filadelfia, comenzó recibiendo cartas de fans como bailarín regular en el mítico programa American Bandstand de Dick Clark. Además, sirvió a su país como paracaidista en el Ejército de los Estados Unidos antes de dedicarse de lleno a la actuación.