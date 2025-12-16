Conmoción por la violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil

Se pelearon en pleno partido: la violenta pelea de padres en el fútbol infantil

Un lamentable hecho irrumpió en las redes sociales en los últimos días y fue la violenta pelea que protagonizaron los padres de unos niños de 6 años que jugaban un partido de fútbol infantil. El mismo tuvo lugar en el Club Villa Pellerano de Lanús en el marco de la semifinal de la Copa de Oro de la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI) y los protagonistas fueron los mayores en lugar de los pequeños. Por supuesto, recibieron una sanción ejemplar a raíz de esta cuestión que no tardó en trascender.

El cruce se dio entre el equipo 1° de Mayo y Villa Heredia en la categoría 2019, del cual el resultado fue lo menos importante de la jornada que se desarrollaba en una cancha neutral para evitar conflictos. Los motivos del inicio de la batalla campal también se conocieron horas más tarde de que comience, donde se vio tanto la reacción de los padres como también lo que sucedió con los jóvenes, quienes poco antes estaban jugando. El ingreso al campo de juego por parte de sus parientes desató un verdadero escándalo del que hubo videos y posteos que salieron a la luz.

Batalla campal en un club de Lanús en pleno partido de fútbol infantil

Según trascendió por medio de los testigos del hecho, el problema se inició en las tribunas tras el final del cotejo después de varias provocaciones. Ante esta situación, los adultos rápidamente ingresaron al campo y comenzaron con golpes y corridas. Los niños, por su parte, fueron a los vestuarios y muchos de ellos lo hicieron entre lágrimas por la situación. A su vez, los directores técnicos también estuvieron involucrados en esta violenta situación con agresiones físicas entre todos los presentes. A pesar de los que intentaron contener este hecho que duró cerca de 10 minutos, no tuvieron éxito y los empujones continuaron.

Marcha atrás: Argentino de Quilmes desestimó la contratación de Zárate, condenado por abuso sexual

Finalmente, Argentino de Quilmes comunicó que desestimó la contratación de Alexis Zárate, futbolista ex Independiente que fue condenado a cinco años de prisión por abuso sexual. El "Mate" lo confirmó hace apenas 48 horas por medio de sus redes sociales , al generarse un fuerte rechazo por la incorporación, terminaron dejando sin vigencia el contrato y anunciaron que no será refuerzo de la institución. La infinidad de quejas y repudio ante la confirmación de la llegada del jugador, que recuperó la libertad de forma condicional hace ya cinco meses -por, según explicaron desde su entorno, "buenos antecedentes en el Servicio Penitenciario-, fueron claves para dar marcha atrás en la decisión.

Después de cumplir más de dos tercios de la mencionada condena que le fue impuesta en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 (por seis años y seis meses de prisión), el ex defensor de Independiente consiguió un beneficio que no es común en casos de abuso sexual. A pesar de la condicional impuesta, deberá cumplir con diversas pautas de conducta como asistir a un taller de masculinidades o mantener una restricción perimetral de 500 metros respecto de la víctima.