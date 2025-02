Alan Sosa, extremo de Gimnasia, bajo la lupa de la Justicia.

En las últimas horas se conoció que el jugador del del club Gimnasia y Esgrima La Plata, Alan Sosa, fue detenido el lunes a la medianoche por los delitos "privación ilegal de la libertad y coacción agravadas por el vínculo" en perjuicio de su pareja y durante la jornada del martes, pasadas las 15, fue liberado luego de que se negara a declarar por recomendación de su abogado, Flavio Gliemmo. Casi 24 horas más tarde, la institución platense lanzó un comunicado en redes sociales donde aseguró que activaron el Protocolo de Prevención y Acción Institucional. "No puedo con esto", lanzó la víctima.

"Desde la institución reafirmamos nuestro compromiso con la aplicación de herramientas que permitan abordar este tipo de situaciones con la seriedad y responsabilidad que requieren. La Secretaría de Género y Diversidad del club ya está interviniendo en la situación, llevando adelante las acciones correspondientes dentro del marco institucional", escribieron desde el Club a través de su página web oficial. Y añadieron: "A partir de hoy, se le brindará al jugador un espacio de reflexión, con el objetivo de poder analizar lo sucedido y escuchar su perspectiva en un ámbito adecuado".

GELP activó el Protocolo de Prevención contra la Violencia de Género.

En esa línea, desde Gimnasia y Esgrima La Plata aseguran que la institución busca promover "valores de respeto, equidad e inclusión" y que el principal objetivo de las autoridades es "garantizar un ambiente libre de violencia, discriminación y hostigamiento en todas nuestras áreas, y actuar conforme a los principios que sostenemos como club".

Una hora más tarde, la denunciante se expresó en redes sociales y aseguró que "no puede con esto" en relación al comunicado de GELP. "Lo último y único que voy a comunicar es que con mi abogada extendimos la denuncia y actuamos con todas las cautelares. Gracias a la gente que está del lado de la verdad y compartiendo, él seguirá como si nada pero su nombre no se borra mas", sentenció.

"Le aconsejamos que no declarara ya que estaba muy cansado, sin dormir y compungido por la situación. Se lo convocó a prestar declaración indagatoria y lo hará la semana que viene. Hemos leído las actuaciones y estamos convencidos de que él no cometió ningún delito del código penal y va a ser el ámbito de la Justicia donde lo va a aclarar. Somos optimistas y esperamos que en la brevedad va a obtener un sobreseimiento o una absolución", remarcó el letrado del futbolista Sosa en diálogo exclusivo con El Destape.

Qué dice la denuncia contra Sosa

La denunciante -identificada como S.L.S.- aseguró en su declaración, según pudo confirmar El Destape, que lleva un año de relación con Sosa; al cual conoció en Mar del Plata cuando este jugaba -a préstamo- en el Club Atlético Aldosivi y ella vivía en dicha ciudad junto a su hija pequeña de un año. Luego, decidió mudarse con Sosa: primero en la casa de sus padres; luego, en una finca en la localidad de Berazategui y en febrero pasado, en un departamento de La Plata.

Según S.L.S., el futbolista "fue violento verbalmente" desde el inicio de la relación. Las discusiones estaban relacionadas a la vestimenta de la joven, ya que no la dejaba vestirse con ropa ajustada porque él era "una figura pública y ella no podía parecer una cualquiera porque sino eso llevaría a que él se tuviera que pelear con alguien si la miraban". Además, era costumbre que Sosa le quitara el teléfono celular y le revisara las conversaciones, enojándose si la mujer hablaba con el padre de su hija. También le eliminaba gente de redes sociales y si no lo dejaba hacerlo, la acusaba de "mentir u ocultar cosas".

Cuando Sosa y su pareja discutían, el jugador de 21 años "golpeaba las paredes, las puertas, revoleaba cosas -como los juguetes de su hija- y en reuniones familiares solía gritarme delante de todos", según indicó. "De los 7 días de la semana, sólo dos días estábamos bien y no discutíamos o no me agredía verbalmente", agregó. Incluso describió que el pasado viernes 21 de febrero, mientras se encontraban en un restaurante ubicado en Puerto Madero, la agredió verbalmente a los gritos y la agravió durante la cena; y que luego, ya en el departamento que comparten, la acusó de ponerse "en papel de víctima".

La joven relató que intentó irse del cuarto cuando fue acusada por el jugador pero se lo impidió "poniéndose en la puerta" y empujándola a la cama "con intenciones de tener relaciones sexuales". Fue allí cuando S.L.S. le dijo que se quería ir y que quería terminar la relación. "Corta porque sino va a ser peor", acusó que Sosa le gritó mientras la insultaba y la zamarreaba y ella lloraba, angustiada.

Si bien durante el fin de semana no estuvo presente en el domicilio, por su viaje a Tucumán, la denunciante denunció que siguió hostigándola a través de mensajes de WhatsApp y pidiéndole la ubicación para vigilar dónde se encontraba. Cuando el futbolista regresó, ella le devolvió las llaves y lo dejó en claro que el vínculo terminó. Como respuesta, Sosa se puso a llorar, le pidió que no lo deje y amenazó con tirarse del balcón: "Si vos te vas, yo me mato. Sin vos no puedo estar".

Tras ello, con sus pertenencias en el vehículo, S.L.S. quiso irse del domicilio y Sosa la abrazaba para evitar que se fuera. Cuando no logró su cometido, se enojó y le sacó las llaves del portón; ella se subió al auto y llamó al 911. "Nadie te va a aceptar, conmigo estás bien y no tenés que trabajar, soy el único que realmente te quiere", citó. Luego de casi dos horas sin poder salir y ante la presencia del móvil policial, el ahora detenido decide abrir el portón.