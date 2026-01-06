Luis Fontana es el nuevo titular de ANMAT

El Gobierno nacional formalizó cambios en la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). A través del Decreto 3/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó al médico Luis Eduardo Fontana como nuevo titular del organismo.

La decisión tiene vigencia desde el 5 de enero de 2026 y alcanza al ente descentralizado que depende del Ministerio de Salud. El recambio implica una modificación relevante en la cúpula del organismo responsable de autorizar y fiscalizar medicamentos, alimentos y dispositivos médicos en todo el país.

La salida de Bisio se produce en un escenario atravesado por una causa judicial de fuerte impacto sanitario y político. La ex funcionaria fue citada a declaración indagatoria por el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga desde mayo las muertes asociadas al uso de fentanilo elaborado con fallas graves en sus procesos de fabricación. Más de 300 mil ampollas, producidas por los laboratorios HLB y Ramallo, habrían sido comercializadas pese a deficiencias que quedaron bajo la lupa del sistema de control oficial.

El expediente, uno de los más extensos en materia sanitaria, supera las 6.000 fojas distribuidas en más de 30 cuerpos. En ese marco, la actuación de la ANMAT quedó sometida a cuestionamientos por los mecanismos de fiscalización aplicados antes y después de la autorización de los productos involucrados. Aunque durante 2025 circularon versiones sobre un posible alejamiento de Bisio, las señales se intensificaron a partir de septiembre, cuando fuentes oficiales comenzaron a dar por probable su desplazamiento ante el avance de la investigación y el creciente costo político del caso.

Quién es Luis Fontana, el nuevo director de la ANMAT

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la elección de Fontana busca asegurar continuidad institucional, ordenar la gestión interna y reforzar el perfil técnico del organismo. Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con estudios en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación, realizados en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Con más de treinta años de trayectoria en el sistema sanitario, el nuevo titular de ANMAT desarrolló gran parte de su carrera en OSDE, una de las principales prestadoras privadas del país, de la que se desvinculó en febrero de 2025. Además, realizó residencias en cirugía general y cirugía oncológica, y ocupó cargos como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia, entre ellas el Instituto Ángel Roffo, según detallaron fuentes oficiales.