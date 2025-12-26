La ANMAT pidió el retiro inmediato de varios productos de limpieza por comprometer la seguridad sanitaria

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de una serie de artículos. Hay dos firmas comprometidas: una con sede en la localidad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, y la otra con sede en Mar del Plata.

Por un lado, la disposición 9289/2025 establece que la firma Wohr Rubén Alberto, con sede en Esperanza, quedará bajo sumario sanitario y sus productos serán objeto de una prohibición extensiva. Esto se debe a que, luego de una inspección realizada por el Servicio de Domisanitarios, se comprobó la existencia de productos sin registrar y otros que no respetaban los rótulos y la trazabilidad requeridos para este tipo de productos.

Los artículos afectados por esta medida son distribuidos bajo la marca Wohr Química y entre ellos se encuentran: el “Limpiador Multiuso desinfectante”, el “Sulfato de cobre” para piletas, el “Removedor de insectos ultra concentrado”, el “Hipoclorito de sodio 100 gr Cl/L” utilizado como desinfectante de agua de piscinas, el “Alguicida”, el “Regulador de pH”, el “3 en 1, precipitante, clarificante, floculante”, y el “Limpiador Cremoso”.

Debido a esto, se ordenó la apertura de un sumario contra la firma Wohr Rubén Alberto por presunta infracción al artículo 816 del Decreto Nº 141/53 y a las disposiciones referidas a la comercialización de productos sin la inscripción reglamentaria. Al mismo tiempo, las autoridades comunicaron las prohibiciones a los organismos correspondientes, como la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Coordinación de Sumarios.

El caso similar ocurrido en Mar del Plata

Por otro lado, una medida similar se le aplicó a una serie de equipos médicos de El Centro del Kinesiólogo S.R.L en su sede de Mar del Plata. Esto se debe a que, según lo informado en la Disposición 9295/2025 de la ANMAT, la empresa trabajaba con equipos de ultrasonido y magnetoterapia fabricados en el lugar, careciendo de registro sanitario y habilitaciones nacionales.

A su vez, también se sostiene que la SRL ofrecía servicios de reparación para dispositivos sin documentación que acreditara su procedencia.

Según lo informado por el Departamento de Control de Mercado, los equipos involucrados son: el generador de ultrasonido “TERASONIC – KES”, el generador de campos magnéticos “TERAMAG - ECK”, y dos unidades identificadas como “Soprano Ice Platinum – Alma – Weifang KM Electronics Co., Ltd – Model N° - KM800D – 1220210410062” y “Soprano Titanium 5 – Alma – Laserconn Tech Co. Ltd – SN84202166030599”.

Por su parte, la empresa Sirex Médica S.A. confirmó ante la inspección que se trataba de productos falsificados, los cuales no poseían rótulos legítimos, números de serie originales, ni registros nacionales obligatorios, lo que representa un riesgo potencial para la salud tanto de los pacientes como del personal encargado de manipular el aparato.

En esa línea, el Departamento de la ANMAT señaló: "El funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras".

Por último, cabe destacar que los productos y establecimientos que operan por fuera de las regulaciones vigentes representan un grave peligro para la seguridad y la salud pública.