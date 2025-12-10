ANMAT prohibió más productos de limpieza por ser peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este miércoles la prohibición de uso y comercialización de una serie de productos de limpieza,. Además, el organismo aplicó sanciones sobre insumos médicos.

Mediante la Disposición 9039/2025, el organismo suspendió la venta y distribución en todo el país de varios lotes de productos de la línea Swell: Limpiador desodorante para pisos concentrado, Limpiador desinfectante desengrasante neutro, Suavizante para la ropa Cielo, Cloro ¡Cuidado! Producto Concentrado, Gel Clorado, Agua Lavandina Concentrada, Agua Lavandina, Desengrasante Multiuso, Limpiador desodorante para pisos Lavanda, Quita sarro y Detergente concentrado. La restricción también alcanza al artículo “Splash Col Swell”, fabricado y envasado por GRUPO JAC SA.

El organismo inició, además, un sumario sanitario contra la compañía y su director técnico, el licenciado en Ciencias Químicas José María Rizzi, por comercializar productos domisanitarios sin el registro correspondiente ante la ANMAT y por producir artículos autorizados con rótulos distintos a los aprobados.

Según consta en el considerando, la investigación se originó tras una inspección de Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios en la sede de Grupo Jac S.A., ubicada en República Argentina 4952, Área de Promoción El Triángulo, partido de Malvinas Argentinas. Allí, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) detectó productos sin registro y otros con múltiples incumplimientos.

También se aportaron remitos de venta que confirmaron el tránsito interjurisdiccional entre la planta bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la magnitud de las irregularidades, la ANMAT informó que GRUPO JAC SA quedó inhabilitada para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios, medida que acompañó con la sanción correspondiente.

Qué productos prohibió la ANMAT

En paralelo, el organismo aplicó una prohibición similar sobre los productos Puntas de Shaver marca Smith & Nephew y Puntas de Shaver marca Stryker. Asimismo, se dispuso impedir que la firma TECNOPROT, de Jorge Mauricio Duarte, traslade productos médicos entre jurisdicciones hasta tanto obtenga la habilitación necesaria. Esta medida se enmarca en la Disposición 9017/2025.

Las actuaciones comenzaron luego de que personal del DEYGMPS se presentara en el establecimiento “TECNOPROT”, en Mar del Plata. Allí, la empresa indicó contar con una habilitación municipal y con un certificado del Ministerio de Salud bonaerense, tal como figura en el Sistema Nacional de Trazabilidad. El lugar funciona como comercio de artículos quirúrgicos e implantes.

Durante el recorrido por las instalaciones, los inspectores identificaron depósitos con arpones, puntas de shaver, elementos de osteosíntesis, prótesis de cadera y rodilla, y cemento quirúrgico, entre otros insumos. Sin embargo, el responsable presente dijo desconocer la procedencia de ese material y aseguró que no era propiedad de la firma, sin aportar documentación que respaldara su origen.