Gasly mantiene una buena relación con Colapinto.

El fin de semana pasado, Franco Colapinto tuvo su última presentación del año en el GP de Abu Dhabi, donde terminó en el vigésimo lugar detrás de Pierre Gasly, en otra fecha que fue nefasta para Alpine desde lo deportivo. De hecho, ambos pilotos celebraron el no tener que volver a subirse al A525 para las competencias, ya que todavía quedan por delante las prácticas de postemporada en el Circuito Yas Marina.

Inicialmente, se creía que el piloto argentino iba a formar parte de los test de Pirelli que comenzaron a desarrollarse este martes, pero finalmente el equipo galo confirmó que solo usará a Gasly y a Kush Maini, piloto de F2, para estas pruebas. De esta manera, Colapinto terminó su año en la Fórmula 1 y quedó libre para disfrutar de unas merecidas vacaciones, un tema sobre el que habló con su compañero en un video subido por Alpine a sus redes sociales.

En este, se puede ver que ambos pilotos conversan acerca de sus planes para vacacionar y el pilarense confirmó que regresará a Argentina para pasar las fiestas de fin de año. “Yo me vuelvo a casa con mi familia y amigos. Año Nuevo, Navidad y pasar tiempo allá, resetear, un poco de verano, así puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa. Es lindo, vuelvo a un poco de calor y mate”, afirmó Franco.

Por su parte, Gasly, que había iniciado el video diciendo que iba a llevarse a Colapinto a la Antártida para enfriar los motores después de una temporada complicada, finalmente reconoció que volverá a Europa. “Me voy a volver a mi casa, con mi familia. Navidad con ellos. Voy a pasar un tiempo en Francia y después en Italia. Pienso ir a la nieve. Es un momento perfecto”, avisó.

No obstante, antes de que el francés revele sus planes, Franco se había tomado el atrevimiento de decirle que visite la Argentina, lo cual resultó ser una de las deudas pendientes de Pierre. “Me gustaría ir a la Argentina. Necesitamos encontrar las fechas para hacer que suceda. Me encantaría hacerlo, necesito visitar Buenos Aires”, respondió Gasly, junto a la inmediata acotación de Colapinto, que agregó: “Y Uruguay”.

El argentino no sumó puntos en la temporada.

La reflexión de Colapinto tras el cierre de temporada

Con la finalización del campeonato en el GP de Abu Dhabi, Franco Colapinto hizo un breve análisis de lo que fueron las 18 fechas que corrió con el A525 en su regreso a la Fórmula 1: “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que la temporada que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la campaña que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”.