Colapinto no fue el piloto con más daños en la F1.

El GP de Abu Dhabi fue la conclusión de la temporada de Fórmula 1, que concluyó con la victoria de Max Verstappen en el Circuito Yas Marina, aunque quien celebró el título fue Lando Norris para cerrar un año de ensueño con McLaren. Con varias fechas de anticipación, la escudería británica había ganado el campeonato de Constructores debido a la marcada diferencia que tenía mantuvo sobre sus rivales.

Ahora bien, otro aspecto que se definió el domingo fue cómo quedó el ranking del “campeonato de destructores”, un informe realizado por fuera de la máxima categoría que indica quiénes fueron los pilotos que más gastos ocasionaron en reparaciones por accidentes. En este sentido, el que lideró la penosa estadística fue Gabriel Bortoleto, quien llegó a significar gastos por más de 3.9 millones de dólares con Sauber.

El podio de este pseudocampeonato lo completan Yuki Tsunoda y, sorpresivamente, Norris, con accidentes que costaron 3.4 y 2.8 millones, respectivamente. Por su parte, Franco Colapinto quedó noveno en el ranking con más de 1.8 millones, dos puestos por debajo de Jack Doohan, quien en solo seis fechas al mando del A525 protagonizó accidentes que valieron 2.1 millones en reparaciones.

De hecho, Alpine lidera la tabla de equipos con 5.3 millones, ya que se suman los 1.3 millones de Pierre Gasly, ubicado en el decimocuarto lugar. Después de la escudería francesa, siguen McLaren y Sauber, ambos superando la línea de los 5 millones. Ahora bien, el que mejor performance tuvo en pilotos es Verstappen, con solo 450 mil en gastos, mientras que entre los equipos se resalta Mercedes, con 1.3 millones totales entre Andrea Kimi Antonelli y George Russell, el segundo con menos gastos por reparaciones, con 475 mil dólares.

¿Cuándo vuelve la F1?

La F1 2026 está programada para comenzar el 6 de marzo con los primeros entrenamientos del GP de Australia en el Circuito de Albert Park de Melbourne, pero la acción se retomará mucho antes. De hecho, las primeras presentaciones de los nuevos monoplazas están programadas para la segunda mitad de enero, puesto que algunas escuderías confirmaron sus fechas de lanzamiento para comenzar a generar expectativa antes de la visita al Circuito de Barcelona-Cataluña.

Así quedó el campeonato de "destructores" de la F1.

Esto se debe a que el trazado catalán será la sede del inicio de la pretemporada del 26 al 30 de enero. Se tratará de un “shakedown” extendido de cinco días, en el que no habrá lugar a la prensa ni al público, con sesiones a puerta cerrada. No obstante, las sesiones posteriores, que se realizarán en el Circuito Internacional de Bahréin sí serán transmitidas por F1TV, las cuales se llevarán a cabo del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.