El último domingo, la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin con la consagración de Lando Norris a pesar de la victoria de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi. Mientras adelante se definía el título entre la dupla de McLaren y el piloto de Red Bull, Franco Colapinto intentaba salir del fondo del clasificador tras quedar vigésimo en la clasificación del sábado, pero no logró salir del último lugar en una carrera que apenas tuvo acción.

De hecho, lo más interesante de la cita en el Circuito Yas Marina fue la largada, que ni siquiera tuvo algún incidente, ni tampoco hubo interrupciones de ningún tipo en el desarrollo de la jornada. Como consecuencia, el piloto argentino simplemente se limitó a seguir la procesión y completar las 58 vueltas de la fecha, lo que le permitió convertirse en uno de los pocos que logró terminar cada Gran Premio que disputó.

Tal es así que solamente George Russell y Colapinto lograron cerrar el año sin ningún DNF (Did Not Finish) en su registro, es decir, que fueron los únicos que no debieron retirarse de un GP de la F1 este año. Tanto el inglés como el argentino completaron todas las vueltas de las carreras iniciadas los domingos, aunque con la salvedad de que Franco no pudo correr el GP de Gran Bretaña debido a que su Alpine debió ser retirado por una falla antes de la largada, lo que se cataloga como DNS (Did Not Start).

Ahora bien, es verdad que el pilarense no pudo completar una de las carreras del calendario, concretamente la sprint de Interlagos en Brasil, pero al tratarse de una sprint, no es considerada de manera oficial como un Gran Premio, por lo que no afecta al logro. Otro factor a considerar es que Franco tuvo su debut al mando del A525 en el GP de Ímola tras la salida de Jack Doohan, por lo que participó en 18 de las 24 carreras del calendario, mientras que Russell estuvo presente en todas.

La tarea que tendrá Colapinto esta semana con Alpine

A pesar de que Alpine cerró su participación en la temporada, con un A525 que nunca estuvo a la altura tanto por su déficit de potencia del motor Renault como por la ineficiencia en el aspecto aerodinámico, el año todavía no terminó para el equipo galo. Y es que las escuderías todavía deben participar de los test de postemporada de la F1, que se realizará en el Circuito Yas Marina para la prueba de los neumáticos de Pirelli para 2026.

Russell terminó cuarto en el campeonato.

Esta semana, los equipos pondrán a disposición de la marca proveedora de neumáticos a algunos pilotos con el fin de continuar con la recolección de datos sobre el rendimiento de los compuestos. En este sentido, Alpine dio a conocer que Franco Colapinto participará junto a Kush Maini para las sesiones, que se realizarán durante tres días.