Russell está cuarto en el campeonato.

Tan solo quedan tres carreras en la actual temporada de la Fórmula 1 para despedirnos de los actuales monoplazas, que entraron en vigor en 2022 con el regreso del efecto suelo a la normativa. A partir de la siguiente edición del campeonato del mundo, el reglamento técnico sufrirá varias modificaciones, entre las que se incluye las salidas del compuesto MGU-H de las unidades de potencia y del DRS y el arribo de las nuevas tecnologías.

En concreto, el DRS actual se eliminará para el arribo del Modo Override, que permitirá ganar posiciones en pista no por la aerodinámica, sino por la potencia almacenada específicamente para los adelantamientos. La combinación de esta nueva tecnología junto con el menor tamaño de los monoplazas resulta prometedora para ver un mejor espectáculo y evitar las procesiones que se vieron últimamente, un tema sobre el que se manifestó George Russell.

Durante la conferencia de prensa en el GP de Brasil, el piloto británico fue consultado por lo que espera de la siguiente temporada en la máxima categoría y se mostró optimista sobre la mayor cantidad de oportunidades de rebase que habrá en 2026, aunque con la particularidad de que podrían darse en lugares poco comunes. “Creo que el año que viene veremos más adelantamientos, pero más adelantamientos en lugares inusuales, en sitios donde nunca antes hemos visto adelantamientos”, predijo Russell.

La clave del vaticinio del piloto de Mercedes radica en el uso de la batería, cuya administración podría definir resultados en la nueva era. “Si un piloto se queda sin batería y el que viene detrás tiene más carga en una parte del circuito, de repente puede pasarlo en una curva donde en el pasado jamás habría un adelantamiento”, explicó el inglés en relación con el sistema de aerodinámica activa para la gestión de la batería.

Si bien el modo Override se exhibe como el sucesor del DRS, Russell considera que no será la única herramienta para los rebases, como sucede actualmente, un punto positivo a tener en cuenta en 2026. “En cuanto al modo de override en sí, no lo sé, pero ya dijimos en el pasado que no nos gusta ver adelantamientos puramente por DRS. Creo que el reglamento de 2026 ofrecerá mejores carreras”, cerró el británico.

Mercedes está en la lucha por el subcampeonato de la F1.

Russell ya no lucha por el campeonato

Tras quedar en el cuarto lugar en el GP de Brasil, George Russell alcanzó los 276 puntos en la tabla, de manera que quedó a más de cien unidades de Lando Norris, lo que hace que sea matemáticamente imposible que pueda ganar el campeonato con los 83 puntos que quedan en disputa. De esta manera, la lucha se mantiene entre Norris, líder con 390, Oscar Piastri y Max Verstappen, segundo y tercero en la tabla con 366 y 341, respectivamente.