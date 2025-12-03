FIFA elige a Village People para un espectáculo en el que la influencia de Trump domina el sorteo

Presentación oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las leyendas de la música disco detrás del himno favorito de la campaña del presidente Donald Trump serán los protagonistas del sorteo de la Copa del Mundo del viernes, anunció la FIFA, en lo que promete ser un acontecimiento repleto de estrellas con tintes claramente 'trumpianos'.

Los Village People interpretarán "Y.M.C.A." en el Kennedy Center de Washington como colofón al sorteo del torneo de 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

La canción se convirtió en un elemento básico en los mítines de campaña de Trump y en las recaudaciones de fondos en Mar-a-Lago, donde se ha visto al presidente bailando.

La FIFA describió el espectáculo del viernes como un "programa de entretenimiento de clase mundial" con la supermodelo y personalidad de la televisión Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramírez como co-anfitriones.

También actuarán el cantante clásico Andrea Bocelli y un dúo formado por la estrella británica del pop Robbie Williams, embajador musical de la FIFA, y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger.

Trump reformó el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en febrero, convirtiéndose en presidente de la organización, en sustitución del filántropo multimillonario David Rubenstein, y despidiendo a su presidenta, Deborah Rutter.

La FIFA también tiene previsto desvelar su nuevo "Premio de la Paz - El fútbol une al mundo" durante el evento, un galardón que se espera que recaiga en Trump tras su petición de un Premio Nobel de la Paz a principios de este año.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió a la toma de posesión de Trump en enero y ha dicho anteriormente que el líder estadounidense merecía un reconocimiento mundial por su papel como mediador en el alto el fuego en Oriente Medio.

El Mundial de 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y México, lo que supone la mayor edición de la historia del torneo.

Ampliado a 48 equipos y 104 partidos, el certamen abarcará sedes desde Ciudad de México hasta Vancouver y desde Nueva York hasta Los Ángeles, con la mayor parte de los partidos disputados en estadios estadounidenses, en un intento de la FIFA por aprovechar el mayor mercado deportivo del mundo.

(Redacción de Ossian Shine en Londres; edición de Christian Radnedge)