Tras otra brillante recuperación en el GP de Brasil, Max Verstappen sigue en la lucha por el título: “No nos hemos rendido”

Verstappen todavía tiene chances de ganar el título.

Luego de haberse recuperado en el campeonato, Max Verstappen volvió a ser derrotado por McLaren en el GP de México, sin mencionar el pobre rendimiento que tuvo este sábado en la clasificación. El vigente monarca de la Fórmula 1 no pudo pasar de la Q1 y debía partir del decimosexto lugar este domingo en el Gran Premio de Brasil, pero Red Bull quiso aprovechar la situación para ponerle un motor nuevo, lo que lo hizo salir desde el pitlane este domingo.

A muchos fanáticos esta situación les recordó lo sucedido en la temporada pasada, cuando el piloto neerlandés partió del decimoséptimo lugar y se hizo con la victoria en una de las mejores carreras que tuvo la F1 2024. Si bien el resultado no se repitió este domingo, puesto que Verstappen no logró derrotar al McLaren de Lando Norris, sí terminó en el tercer lugar, lo que lo ayuda a mantenerse dentro de la lucha por el título.

Con solamente tres fechas por delante, el tetracampeón del mundo había manifestado tras la clasificación que ya podía olvidarse del campeonato, pero luego del podio señaló que todavía se mantiene con vida. “Estar en el podio saliendo desde el pitlane es algo que no esperaba. Estoy muy contento y muy orgulloso, ayer fue muy difícil para nosotros, pero no nos hemos rendido”, afirmó Max en la entrevista postcarrera.

Y es que el neerlandés tuvo otras dificultades este domingo, como un pinchazo en las primeras vueltas por los escombros en pista que adelantó su ingreso a boxes y modificaron toda su estrategia. Pero a pesar de esto, “SuperMax” logró recuperar terreno e incluso estuvo cerca de pasar a Andrea Kimi Antonelli para quedar segundo y sumar algunos puntos más en su persecución contra Norris.

“Quieres adelantar lo más rápido y no perder tiempo. Hay un tren de DRS y no siempre ha sido sencillo, pero haber terminado a diez segundos del liderato para nosotros es increíble”, remarcó Verstappen. Cabe mencionar que ahora el piloto de Red Bull se encuentra tercero con 341 puntos, a 49 puntos del británico y a 25 de Oscar Piastri, quien perdió terreno con su compañero en Interlagos.

Vestappen suma siete podios consecutivos en la F1.

Lo que necesita Verstappen para ser campeón

Aunque las matemáticas todavía están de su lado, lo cierto es que Max Verstappen necesitará de un milagro para ganar su quinto título este año. Considerando que Qatar tendrá sprint, quedan 83 puntos en juego en el campeonato, por lo que el neerlandés necesitará ganar todo en lo que resta del calendario y esperar que Lando Norris no sume más de 33 puntos, lo cual dilapidaría sus chances de ganar el campeonato, además de que también se mantiene Oscar Piastri en la lucha.