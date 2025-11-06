Norris tiene una ventaja de un punto sobre Piastri.

Los problemas internos en McLaren con las “papaya rules” y la evolución de Red Bull le permitió a Max Verstappen volver a la lucha por el campeonato de Fórmula 1 en un año que parecía destinado al olvido. De hecho, el vigente monarca de la máxima categoría estaba a más de cien puntos de Oscar Piastri hace unos meses y ahora la brecha disminuyó a 36 puntos, aunque con la salvedad de que el puntero es Lando Norris.

De hecho, hay quienes consideran que, tras el GP de México, McLaren recuperará su nivel y el campeonato se definirá entre los dos compañeros, situación en la que Piastri tendría todas las de perder. En una reciente entrevista con Sport.de, Bernie Ecclestone destacó que la escudería británica tiene preferencias por su piloto local: “McLaren prefiere a Norris. Tiene más carisma y cualidades de marketing para ellos, mayor presencia ante las cámaras y exposición pública. Por eso, probablemente sea mejor”.

En relación con esto, el expresidente de la F1 resaltó que se vienen tiempos de crisis en el equipo de Woking, especialmente porque el oceánico comenzó a percibir el trato especial que recibe su compañero: “Se nota que Piastri está molesto y cansado de las 'papaya rules', y las discusiones al respecto le sacan de quicio. La presión aumenta constantemente”, agregó Ecclestone, que considera que Verstappen es el gran beneficiado de todo esto.

“Creo que Max ganará, ¡lo volverá a hacer! Tiene algo especial, una calidad extraordinaria. La próxima carrera es en Brasil, donde el tiempo es variable, con lluvias incluidas. Verstappen lo hará bien allí”, lanzó el empresario, que le pone su voto de confianza al quinto título al hilo del piloto neerlandés. Para Ecclestone, Max es especial por ser un auténtico piloto y no estar envuelto en disputas innecesarias, solamente con el foco puesto en ganar la próxima carrera del calendario.

Verstappen, a todo o nada en Interlagos

Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá con la disputa del Gran Premio de Brasil, escenario que fue clave el año pasado para Max Verstappen. Perjudicado por una bandera roja en la Q2 y por un cambio en su motor, el neerlandés se vio forzado a salir del decimoséptimo lugar en la carrera del domingo y tuvo una brillante recuperación en aquel domingo lluvioso que le permitió hacerse con una victoria clave para el campeonato.

Así está la lucha a tres frentes por el campeonato.

Ese golpe de autoridad sepultó las esperanzas de Lando Norris, un suceso que podría repetirse este fin de semana en una nueva visita a Interlagos. Y es que Verstappen está a 36 puntos del británico y la cita en el Autódromo José Carlos Pace da un total de 33 unidades entre sus dos carreras, por lo que el tetracampeón del mundo podría disminuir la brecha tres puntos en el mejor de los casos y llegar al GP de Las Vegas con chances de tomar el liderato.