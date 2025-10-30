El veredicto del expreparador de Oscar Piastri ante los manejos de McLaren en la Fórmula 1: "Sospechoso"

Piastri es el piloto con más victorias en el año.

Las últimas cinco carreras de la Fórmula 1 han sido un verdadero calvario para Oscar Piastri, quien tras su victoria en el GP de Países Bajos cayó en una serie de derrotas tanto con Lando Norris como con Max Verstappen. El resultado de esto fue una acelerada pérdida de la ventaja que había construido desde que se había hecho con el liderato en Arabia Saudita, el cual culminó con los resultados del GP de México del domingo pasado.

Norris se hizo con el primer lugar de la tabla con su triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez por un punto de diferencia, lo que hace pensar a muchos que ahora McLaren terminará con sus papaya rules para encaminar el campeonato del británico. Claro que hay un importante sector de los seguidores de la F1 que consideran que la escudería lleva un tiempo favoreciendo al inglés, especialmente tras lo sucedido en Monza.

Y es que en el GP de Italia, Piastri tuvo que cederle el segundo lugar a su compañero por orden del equipo tras una mala detención de Norris en boxes, lo que marcó el inicio de toda una ola de críticas hacia McLaren. Justamente sobre esto habló Kim Keedle, el expreparador físico del oceánico, quien en una reciente entrevista con SEN manifestó que no cree que la escudería británica favorezca a un piloto sobre otro.

“Sé cómo funciona McLaren y han gestionado esto bien internamente. Entiendo que desde fuera pueda parecer sospechoso”, lanzó Keedle, que reconoció que los últimos circuitos nunca fueron el punto fuerte del australiano. Además, el preparador agregó que el desarrollo jugó un importante rol en el curso del campeonato, con un Red Bull que claramente mejoró y achicó la brecha que tenía con el MCL39.

“Al principio del año McLaren era el coche más rápido y Red Bull les ha alcanzado. Mercedes y Ferrari también tienen sus carreras fuertes”, añadió Kendle, que sumó otro factor más a la caída de Piastri. “Si además se suma una posible pérdida de confianza y algunas malas carreras de Oscar, no creo en las teorías conspiranoides. Creo que todo está siendo transparente y justo”, cerró.

Norris suma seis victorias en la temporada.

Campeonato abierto en la F1

A falta de cuatro fechas para el cierre de la temporada, hay tres pilotos en pugna por el campeonato de la Fórmula 1. Lando Norris se mantiene en la cima con 357 puntos, seguido por Oscar Piastri con 356 y, algo más lejos, Max Verstappen con 321. Entre el primero y el tercero hay solamente 36 puntos y la próxima cita otorgará un máximo de 33 unidades en el Gran Premio de Brasil, escenario en el que el neerlandés dio el golpe definitivo en la temporada pasada.