Norris volvió a liderar el campeonato tras el GP de México.

Desde la quinta fecha en el GP de Arabia Saudita, Lando Norris había quedado detrás de Oscar Piastri en la lucha por el campeonato, a la que logró sumarse Max Verstappen con sus recientes victorias en Monza, Bakú y Austin. Sin embargo, Red Bull no estuvo fino en el GP de México, donde el inglés volvió a celebrar una victoria después de seis fechas y, por si fuera poco, se hizo con la punta de la tabla de la Fórmula 1 por apenas un punto sobre su compañero.

El sábado, el piloto británico se había hecho con la pole, posición que fue muy discutida en la previa a la carrera debido a lo complejo que resulta defender el primer lugar en la largada debido a la larga extensión de la recta principal hasta la primera curva. A pesar de esto, Norris logró mantenerse al frente de las Ferrari en la largada y se construyó una sólida ventaja que le permitió dominar la carrera de principio a fin y ganar con una diferencia de 30.324 segundos sobre Charles Leclerc.

Ahora bien, al momento de presentarse para la entrevista postcarrera previa a la ceremonia de premiación, el piloto de McLaren recibió un fuerte abucheo por parte de los aficionados, aunque claro que algunos lo apoyaron con aplausos. Norris se había mostrado contento por su primera victoria en tierras mexicanas, pero los aficionados respondieron de una manera inesperada para el inglés, que mostró cautela con la definición del campeonato.

“Un fin de semana a la vez. Estoy contento. Me concentro en mí mismo, mantengo la cabeza fría e ignoro todo esto”, advirtió en referencia a la actitud del público, que continuó con sus abucheos. Cabe mencionar que los aficionados mexicanos tienen cariño por Verstappen, quien fue compañero de Sergio “Checo” Pérez en Red Bull en las cuatro temporadas anteriores, por lo que apoyan al neerlandés para su quinto título en la F1.

No obstante, habría otro motivo detrás de los abucheos a Norris, que vendría por lo sucedido con Piastri en el GP de Italia, cuando McLaren le ordenó al australiano cederle la posición a su compañero por la mala detención que había tenido en boxes. Algunos fanáticos recordaron este suceso y remarcaron que esperan que el británico le devuelva esos tres puntos de diferencia que obtuvo con el segundo puesto en Monza para que sea una lucha limpia por el campeonato.

Así quedó la lucha por el campeonato de la F1.

Cambió el líder, pero Verstappen acortó la brecha

En la previa al GP de México, Max Verstappen había quedado a 40 puntos de Oscar Piastri, quien se mantenía como líder del campeonato tras la cita en Austin. Sin embargo, las cosas cambiaron con la carrera de este domingo, puesto que Lando Norris ahora lidera con 357 puntos, seguido por el australiano con 356, mientras que el vigente campeón del mundo está tercero con 321, a solo 35 unidades de la punta a falta de cuatro fechas y dos sprints, lo que deja un total de 116 puntos en juego.