El argentino visitará la tierra de Pérez este fin de semana.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en la temporada pasada de la mano de Williams fue un importante avance para el automovilismo hispanohablante, puesto que históricamente la máxima categoría tuvo pilotos europeos de habla inglesa y alemana en su mayoría. Con el pilarense en el paddock se había convertido en el cuarto, puesto que ya estaban Fernando Alonso, Carlos Sainz y Checo Pérez.

Sin embargo, el piloto mexicano perdió su asiento en Red Bull en diciembre, mientras que el argentino tuvo que esperar a la séptima fecha del actual campeonato para volver a la F1 como reemplazante de Jack Doohan en Alpine. Ahora bien, hace un par de meses se confirmó el regreso de Pérez a la competencia con Cadillac, donde hará dupla con Valtteri Bottas a partir de la siguiente temporada, una noticia que alegró mucho a Franco.

De hecho, el pilarense dio a conocer en una reciente entrevista con TUDN que se contactó con el tapatío cuando se enteró de que iba a volver a la máxima categoría. “Me puso triste cuando supe que Checo no seguía en la Fórmula 1. Cuando me enteré de que entró a Cadillac, le mandé un mensaje. Le dije: ‘Qué bueno que vas a volver, ojalá verte y poder correr juntos de nuevo’”, contó Colapinto en la previa al Gran Premio de México.

Y es que el argentino había construido una buena relación en el paddock con el mexicano, ya que existe una especie de cofradía entre los hispanohablantes en la F1, algo que en su momento fue reconocido también por Alonso y Sainz. Al respecto, “Fran” agregó: “Es un orgullo enorme tener tantos pilotos hispanos en la Fórmula 1. Recordemos que es un deporte con solo 20 lugares, muy exclusivo, con muchos europeos, y quedan pocos espacios para nosotros”.

Por último, Colapinto reveló que Pérez fue uno de sus grandes ídolos en la infancia y contó parte de la interacción que tuvieron en aquel intercambio. “Hablé con Checo, me mandó suerte, y la verdad es que de chico fue un gran ídolo para mí. Tener esa interacción, poder correr contra él y vivir esa experiencia fue un orgullo enorme”, añadió el piloto de Alpine.

Colapinto compartió nueve fechas con Checo en 2024.

¿A qué hora se corre el GP de México?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana el Gran Premio de México, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la vigésima fecha del campeonato: