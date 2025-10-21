Colapinto terminó en el decimoséptimo lugar en Austin.

Una vez más, Franco Colapinto cerró otro fin de semana en cero en la Fórmula 1, esta vez en el GP de los Estados Unidos, donde Alpine fue el único equipo que no logró llegar a la zona de puntos en todo el fin de semana. El pilarense había quedado decimocuarto en la sprint del sábado y este domingo finalizó en el decimoséptimo lugar luego de haber rebasado a Pierre Gasly a pesar de que el equipo le ordenó mantener las posiciones.

Sin dudas, el cierre de la fecha no fue muy positivo para el piloto argentino, en especial por el desacuerdo con la estrategia de la escudería francesa, pero eso no le impidió disfrutar de un buen momento junto a sus seguidores. Y es que, al igual que en la temporada pasada, Franco recibió el apoyo de muchos argentinos que fueron a verlo al Circuito de las Américas, donde el año pasado terminó en el décimo lugar con Williams.

Como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido durante todo el fin de semana, el pilarense se dirigió directamente al alambrado que los separaba de sus fanáticos y se colgó para saludarlos y firmar algunos autógrafos. El momento fue captado por María Catarineu, su representante, que subió el video a las redes sociales, donde no tardó en hacerse viral el cántico que le dedicaron los argentinos al piloto de 22 años.

“Vení, vení. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano, de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”, cantaban los fanáticos, mientras que Franco disfrutaba de su gente. Ahora, se espera que una situación similar se dé el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de México, donde “Fran” también se encontró con muchos seguidores en su presentación del año pasado, en la que finalizó en el decimosegundo puesto.

El comunicado de Alpine contra Colapinto

La decisión de Franco Colapinto de rebelarse contra la orden que había recibido por parte de su ingeniero no cayó bien en Alpine, donde este domingo por la noche lanzaron un comunicado en contra del accionar del argentino por haber rebasado a Pierre Gasly. “Hoy, como muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en pista, ya que el neumático duro no parecía ser una opción favorable para la carrera”, comenzó el equipo galo.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

“Dimos la instrucción a los pilotos de mantener posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible en ambos autos y teníamos además la variable del número de vueltas restantes con los líderes en estrecha proximidad. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es final y hoy estamos decepcionados de que esto no haya sucedido, por lo que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”, concluyó Alpine, por lo que se espera que haya alguna repercusión que salga a la luz en la previa al GP de México.