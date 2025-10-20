La reacción de Gasly tras la rebeldía de Colapinto ante un pedido de Alpine

Gasly está decimoséptimo con 20 puntos.

Alpine firmó un nuevo fin de semana decepcionante en la Fórmula 1, donde fue el único equipo que no logró sumar ni siquiera un punto en todo el Gran Premio de los Estados Unidos, que tuvo su carrera sprint este sábado. De hecho, Pierre Gasly quedó décimo en la sprint, mientras que Franco Colapinto había terminado decimocuarto, con rendimientos mejores incluso a los vistos este domingo en la carrera principal.

Y es que este domingo, el piloto argentino terminó decimoséptimo en el Circuito de las Américas luego de superar a su compañero en contra de las órdenes del equipo. A través de la radio, su ingeniero le había dicho a Colapinto que mantenga el decimoctavo lugar detrás de Gasly a pesar de que tenía un mejor ritmo, pero el pilarense lo ignoró debido a la amenaza de Gabriel Bortoleto, que marchaba último tras el abandono de Carlos Sainz.

La rebelión de Franco llamó fuertemente la atención en el paddock y, como era de esperarse, Gasly tuvo que responder preguntas al respecto en la zona mixta tras haber sido el último en cruzar la línea de meta luego de ser superado por el brasileño de Sauber. “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”, respondió el francés intentando evadir la pregunta de los medios.

No obstante, la presión por sacarle alguna respuesta picante siguió, pero Gasly se limitó a mencionar que el rendimiento no fue lo suficientemente bueno este fin de semana. “Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”, agregó, aunque advirtió que no le gustó el accionar de Colapinto.

“Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde”, cerró. Cabe mencionar que Alpine sumó su sexta fecha consecutiva sin llegar a la zona de puntos y se mantiene en el fondo de la tabla de constructores con apenas 20 puntos, a 26 unidades de Haas.

A Alpine le quedan cinco fechas para volver a sumar puntos.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Finalizado el GP de los Estados Unidos con la victoria de Max Verstappen, la Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el Gran Premio de México, cuya carrera está programada para el domingo a las 17:00 horas. Será la segunda presentación de Franco Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde terminó en el decimosegundo lugar en la temporada pasada con el FW46 de Williams.