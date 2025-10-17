Gasly mantiene una buena relación con Colapinto.

Con seis fechas restantes en la actual temporada de la Fórmula 1, Alpine es uno de los equipos que todavía no definió a su dupla para la siguiente edición del campeonato del mundo. El mes pasado, Pierre Gasly obtuvo la renovación de su contrato hasta finales del 2028, pero no hubo novedades en cuanto al futuro de Franco Colapinto, quien debutó con el equipo galo en el GP de Ímola como reemplazante de Jack Doohan.

Si bien es cierto que el piloto argentino no logró el objetivo de sumar puntos hasta el momento, sí mostró un buen rendimiento en pista, incluso con victorias sobre su compañero de equipo. En este contexto y en la previa al Gran Premio de los Estados Unidos, Gasly participó de un juego de preguntas y respuestas ideado por Alpine, en el que dio indicios de que le gustaría mantener a Franco como su compañero para 2026.

Al ser consultado sobre con qué pilotos de F1 iría a distintos eventos, el francés afirmó que le gustaría ver la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 con el pilarense. “Iría a la final del Mundial con Franco, por la revancha”, respondió con una sonrisa Gasly, en relación a la victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 sobre el seleccionado de Francia.

Indirectamente, la frase del piloto galo aludió a la continuidad de Colapinto, algo que también fue perfilado en las redes sociales por la escudería, donde se compartió la publicación de Viagogo, uno de los patrocinadores del equipo. A través de la cuenta de Instagram de la marca, se compartió el video de Gasly, que fue acompañado por la descripción: “Esperando una final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina el próximo año para poder enviar a Pierre Gasly y Franco Colapinto”.

Dicho posteo, acompañado por las declaraciones de Gasly, hace creer que la renovación de Colapinto está cada vez más cerca en Alpine, donde Steve Nielsen, el nuevo director del equipo, también planteó que el argentino está haciendo méritos para seguir en 2026. De ahí la importancia que tendrán estas últimas carreras del año, en las que el pilarense podría asegurarse el asiento para el próximo año si se mantiene por encima de Gasly en rendimiento.

El look de Colapinto para el GP de los Estados Unidos.

Las carreras que le quedan a Colapinto en la temporada

Con 12 fechas ya disputadas, Franco Colapinto sigue en el fondo de la tabla sin poder sumar puntos con Alpine, algo que necesita con urgencia para aumentar las chances de mantener su asiento en la siguiente temporada. A continuación, las próximas carreras en las que participará el piloto argentino en lo que queda del calendario de la Fórmula 1: