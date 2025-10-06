Gasly está decimosexto con 20 puntos.

Una vez más, Alpine se quedó en cero en el GP de Singapur, por lo que acumuló su quinta fecha consecutiva sin sumar puntos en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1, en el que McLaren ya se consagró campeón este domingo. Mientras los británicos del equipo papaya celebraban, la escudería francesa se fue del Circuito callejero de Marina Bay con más dudas que respuestas tras ver el rendimiento del A525.

Ni bien finalizada la carrera, Franco Colapinto, que quedó decimosexto, señaló que el coche es inmanejable y que no entendía los motivos de la lentitud del monoplaza, por fuera del conocido déficit de potencia del motor Renault. En sintonía con las declaraciones del argentino, Pierre Gasly también alzó la voz en Singapur, donde finalizó en el decimonoveno lugar tras haber largado desde el pitlane por cambios en su vehículo.

“Salí desde el pitlane, estuve atrapado detrás del alerón trasero de un coche durante 50 vueltas. Fue una carrera aburrida”, comenzó el francés en diálogo con la prensa una vez terminado el GP de Singapur. Ahora bien, Gasly fue consultado por las condiciones climáticas, que suelen representar todo un desafío para los pilotos por el calor extremo, pero su respuesta dejó en claro el mal momento que atraviesa Alpine, que ni siquiera debió preocuparse por las altas temperaturas.

“Fuimos demasiado lentos como para que fuera exigente físicamente. Sabíamos que saliendo desde el pitlane iba a ser complicado, pero por el momento no es realmente disfrutable correr así. Simplemente no somos lo suficientemente competitivos como para pelear. Es un poco frustrante”, resaltó el piloto galo. Y es que Gasly se pasó la mayor parte de la carrera en el último lugar y solo logró avanzar hacia el final debido al trompo de Nico Hülkenberg en la vuelta 45 luego de una disputa con Colapinto.

Por si fuera poco, Pierre también señaló a la escudería francesa no solo por la falta de nivel competitivo, sino por el hecho de que pareciera que no se están aprovechando los recursos de manera eficiente. “Sinceramente, los últimos fines de semana no han sido lo suficientemente buenos. Aunque no seamos competitivos, da la sensación de que en general no estamos logrando que todo encaje”, remarcó el experimentado piloto, que espera que el rendimiento mejore para la cita en Austin.

El francés no suma hace cinco carreras.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el cierre del GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un breve descanso antes de la decimonovena fecha, que se disputará en el fin de semana del 17 al 19 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, el último en ganar ha sido Charles Leclerc, quien venció a Carlos Sainz y Max Verstappen en la temporada pasada.