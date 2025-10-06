Nico Hülkenberg apuntó contra Franco Colapinto por la maniobra que le arruinó la carrera en Singapur: “Golpear”

Colapinto estuvo cerca de sufrir un accidente.

Debido a la descalificación que sufrieron los Williams por irregularidades en los monoplazas durante la clasificación, Franco Colapinto ganó dos posiciones en la grilla de partida del Gran Premio de Singapur. Por tal motivo, el pilarense debió salir del decimosexto lugar en lo que fue la decimoctava fecha de la Fórmula 1, en la que aspiraba lograr sus primeros puntos con Alpine en la presente temporada.

El inicio de la carrera fue prometedor para el piloto argentino, que había ganado tres posiciones en la largada, aunque un temprano ingreso a boxes lo hizo retroceder bastante y disminuyó sus chances de llegar a la zona de puntos. Fue durante este segundo stint, luego del toque con Yuki Tsunoda, cuando Colapinto protagonizó uno de los pocos momentos dramáticos que tuvo la monótona carrera en el Circuito de Marina Bay.

Y es que en la vuelta 45, los comisarios mostraron la bandera amarilla debido a un despiste de Nico Hülkenberg, quien se pasó en la séptima curva en el intento de evitar un accidente con Franco. Afortunadamente, el alemán no llegó a impactar ni con el A525 ni con los muros de contención, por lo que solamente sufrió un trompo, aunque la consecuencia es que perdió cualquier chance de sumar puntos, puesto que cayó hasta el último lugar.

Justamente sobre este suceso habló Hülkenberg una vez finalizada la carrera, momento que aprovechó para señalar al argentino por lo sucedido. “Fue un trompo bastante grande, tuve suerte de no golpear nada. Franco frenó 100 metros antes, no sé por qué. Probablemente quería sorprenderme de alguna manera, y bueno, lo consiguió”, afirmó el germano en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Acto seguido, el piloto de Sauber remarcó que la temprana frenada de Colapinto lo perjudicó debido a que perdió el control del coche al frenar para no producir un accidente. “El problema es que, cuando te acercás a otro auto, la carga aerodinámica trasera desaparece por completo. El eje trasero se bloquea instantáneamente y, sí, en ese momento no podés hacer nada”, agregó Hülkenberg.

McLaren se consagró campeón de constructores en Singapur.

Alpine, nuevamente en cero en Singapur

Por quinta fecha consecutiva, Alpine volvió a quedarse en cero en un fin de semana de carrera de la Fórmula 1, puesto que Franco Colapinto terminó decimosexto y Pierre Gasly quedó en el penúltimo lugar. Como resultado, la escudería francesa sigue en el fondo de la tabla con solo 20 puntos, mientras que Haas, el noveno de la tabla de constructores, sumó dos puntos en el GP de Singapur con Oliver Bearman y aumentó la diferencia a 26 unidades.