Franco Colapinto fulminó a Alpine tras el GP de Singapur: "Inmanejable" y "muy lento"

La impotencia de Colapinto por Alpine tras el GP de Singapur.

Franco Colapinto terminó en la 16° posición con Alpine en el GP de Singapur de la F1. Tras una floja clasificación en el circuito callejero de Marina Bay, el piloto argentino de 22 años tuvo una buena largada, en la que logró superar a tres autos. Sin embargo, otra vez falló la estrategia del equipo liderado por Flavio Briatore. Es que desde el staff apostaron a las dos paradas si entraba un Safety Car (Auto de Seguridad), situación que finalmente no ocurrió. Por lo tanto, "Fran" debió aguantar 46 vueltas con los mismos neumáticos medios y no pudo soportar el ritmo. Si bien llegó a estar 12°, en los giros definitivos lo superaron aquellos que tenían gomas nuevas y culminó 16°.

Una vez consumada otra frustración en la pista, el ex Williams dialogó con los medios de comunicación en la zona mixta y disparó munición gruesa. De hecho, se quejó por la lentitud permanente del monoplaza rosa, sostuvo que los dos stints en la final fueron "un desastre" y recordó que el año pasado podía mostrarse más porque hacía "largadas como las de hoy, pero las podía mantener...".

La bronca de Colapinto con Alpine tras el Gran Premio de Singapur: "No entiendo por qué somos tan lentos"

Muy caliente porque otra vez su trabajo fue prácticamente tirado a la basura por la escudería francesa, "Fran" arremetió: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra pero no sale nada y vamos muy despacio". De hecho, aseguró que "por momentos es inmanejable el auto" y añadió: "No entiendo bien por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros en algunos momentos... Una carrera muy frustrante, muy despacio, con mucha aireación. Haciendo lo mejor que podía en cada momento pero no sale nada, así que una carrera mala y muy lenta".

Al instante, Colapinto recordó a pura nostalgia su temporada 2024 en Williams: "El año pasado me mostraba más, podía hacer buenas largadas como la de hoy pero después mantener a autos atrás como el Red Bull". En cambio, afirmó que actualmente "no podés hacer nada... Muy lento, muy despacio, muy lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada".

"Me defendía todo lo que podía y me pasaban igual. Si me defendía en la entrada me pasaban en la salida, si me defendía en la salida me pasaban en la entrada... Nada, es muy complicado para nosotros. Una carrera muy larga, 50 vueltas para una goma media que a las 15 vueltas ya no daba más... Inmanejable el auto", puntualizó. Y sentenció que los dos stints (juegos con los neumáticos) en la final fueron "un desastre".

El resumen de la carrera de Colapinto en Singapur

El pilarense largó muy bien, ya que pasó de 16° a 13° en la primera vuelta. Franco mantuvo un buen ritmo, aprovechó el DRS en sus zonas e ingresó a los boxes por primera vez en la vuelta 16. La parada duró 2.7 segundos, un tiempo normal, para colocar entonces los neumáticos medios. Sin embargo, como suele suceder, con el transcurrir de las vueltas quedó la sensación de que la estrategia no fue buena: el monozplaza se cayó igualmente hacia la mitad de la final y el ex Williams quedó "tapado" por otros coches que salieron de los pits por delante de él. De hecho, en el giro 45, Nico Hulkenberg quiso superar a "Fran" con el Sauber y casi se lo lleva por delante, por lo que el corredor alemán se fue de la pista y se retrasó demasiado.

Alpine apostó todo a una probable entrada del Safety Car (Auto de Seguridad) ante un eventual choque o despiste, pero la fortuna no estuvo de su lado en este caso y Colapinto tuvo que aguantar 46 giros con las mismas gomas. Por ende, su velocidad fue decayendo y, pese a que estaba 12° en un momento, sobre el final aquellos que estaban con neumáticos nuevos lo superaron y culminó 16°, en el mismo puesto en el que había salido desde la parrilla.

Cómo salió Colapinto en cada final con Alpine

Fue 16° en Italia (Monza). Fue 13° en Mónaco (Montecarlo). Fue 15° en España (Madrid). Fue 13° en Canadá (Montreal). Fue 15° en Austria (Spielberg). Abandonó antes de largar desde los boxes en Gran Bretaña (Silverstone). Fue 19° en Bélgica (Spa Francorchamps). Fue 18° en Hungría (Budapest). Fue 11° en Países Bajos (Zandvoort). Fue 17° en Italia (Monza). Fue 19° en Azerbaiyán (Bakú). Fue 16° en Singapur (Marina Bay).

Otra vez Alpine no estuvo a la altura desde el plan y perjudicó a Colapinto en Singapur.

