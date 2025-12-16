Ecuador aumentó el salario mínimo y ya es el doble que Argentina

Ecuador fijó en 482 dólares mensuales el Salario Básico Unificado (SBU) que comenzará a regir el próximo año para los trabajadores del sector privado, una suba de 12 dólares en comparación con los 470 dólares que estuvieron vigentes durante 2025. De este modo, el salario mínimo ecuatoriano ya es de más del doble que el de Argentina.

La medida fue definida en el ámbito del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y representa un acuerdo inédito entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresario, luego de casi diez años sin consensos.

Desde el Ministerio de Trabajo ecuatoriano señalaron que la definición del nuevo salario fue el resultado de un estudio exhaustivo de variables económicas, sectoriales y laborales, y remarcaron que el entendimiento alcanzado es una señal de la solidez del contexto económico.

"Esta es la primera vez en nueve años que es posible establecer el nuevo valor del Salario Básico Unificado mediante un acuerdo entre todas las partes y refleja el crecimiento económico que atraviesa el país", resaltó el gobierno ecuatoriano.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró el acuerdo a través de sus redes sociales, al señalar que el entendimiento alcanzado refleja una economía en fortalecimiento y una estrategia oficial orientada a promover la generación de empleo.

Cuál es el salario mínimo en Argentina en diciembre de 2025

Luego de que los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no consiguieran un acuerdo para actualizar el salario mínimo y las prestaciones vinculadas, el Gobierno definió unilateralmente los incrementos a través de una resolución oficial. El esquema abarca el período comprendido entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 y establece aumentos mensuales decrecientes.

Según la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de diciembre de 2025 quedó fijado en $334.800, luego de permanecer congelado en $322.000 entre agosto y octubre de 2025. La actualización se aplicó sin consenso entre empleadores, sindicatos y representantes del Estado, tal como exige la normativa del Consejo del Salario.

De este modo, el salario mínimo de Argentina medido en dólares al valor del oficial, como suele calcular el presidente Javier Milei, es de 228 dólares en diciembre de 2025, por lo que es de menos de la mitad que el de Ecuador.

Cronograma de aumentos del SMVM entre diciembre 2025 y agosto 2026

El Gobierno de Javier Milei determinó un esquema de incrementos progresivos, pero con porcentajes cada vez menores. La secuencia completa fijada por el Ministerio de Capital Humano es la siguiente: