Alerta por la circulación de un virus respiratorio: el gobierno adelantó el inicio de la vacunación para embarazadas

Alerta por la circulación de un virus respiratorio: el gobierno adelantó la vacunación

La vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR comenzará el 12 de enero de 2026, con el objetivo de anticiparse a la circulación del virus y garantizar la protección de los recién nacidos. Las dosis ya se encuentran en el país y serán distribuidas a todas las jurisdicciones, según informó el Ministerio de Salud de la Nación en una circular enviada a las autoridades sanitarias provinciales.

La campaña está dirigida a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación, con el fin de transferir inmunidad al bebé durante la gestación y protegerlo desde el nacimiento. La vacunación no requiere orden médica: basta con presentar el certificado que indique la semana de embarazo.

Alerta por la circulación de un virus respiratorio: quiénes deben vacunarse

La implementación de la vacunación materna en ese período representa una política estratégica de salud pública, ya que reduce significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones durante los primeros seis meses de vida.

La decisión de iniciar la campaña en enero busca que la mayor cantidad de recién nacidos estén protegidos al inicio o durante el ascenso de la curva estacional, cuando el virus comienza a circular con mayor intensidad. Se espera que esta medida contribuya a disminuir la presión sobre las guardias pediátricas y las salas de internación, optimizando los recursos del sistema sanitario.

La circulación del VSR suele coincidir con un aumento de la demanda hospitalaria:

- Alta ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas.

- Sobrecarga de atención en áreas ambulatorias y salas de emergencia.

- Incremento en los costos directos e indirectos para el sistema de salud, derivados de internaciones prolongadas y tratamientos complejos.

La vacunación anticipada busca mitigar estos efectos, reduciendo la cantidad de hospitalizaciones y evitando la saturación de los servicios pediátricos durante los meses de mayor circulación viral.

Qué es el virus sincicial respiratorio

El virus sincicial respiratorio (VSR) es el principal causante de infecciones respiratorias bajas en lactantes y niños pequeños. Aunque en la mayoría de los casos se manifiesta como un cuadro leve similar a un resfriado, puede derivar en bronquiolitis, neumonía y complicaciones graves, especialmente en bebés menores de seis meses, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, las infecciones por VSR se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma, lo que refuerza la necesidad de estrategias preventivas.