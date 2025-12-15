Mariah Carey participará en la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno 2026

FOTO ARCHIVO-Mariah Carey actúa en el iHeartRadio Music Festival en el T-Mobile Arena de Las Vegas

La superestrella del pop estadounidense Mariah Carey será la primera gran estrella de la música en actuar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, informaron el lunes los organizadores en un comunicado.

Carey actuará en el estadio San Siro el 6 de febrero con motivo de la inauguración de los Juegos. Su aparición pretende reflejar el asunto central de la ceremonia, "Armonía", que combina música y deporte para resaltar valores como la inclusión, el respeto y el intercambio cultural.

La ceremonia de apertura, creada y producida por Balich Wonder Studio, contará con actuaciones de artistas internacionales y elementos que celebrarán la cultura y la innovación italianas.

Los Juegos de Milano Cortina 2026 se celebrarán en todo el norte de Italia, con eventos en Milán, Cortina d'Ampezzo y otras sedes de Lombardía, Véneto y Trentino-Alto Adigio.

