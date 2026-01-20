Misiones impulsa una agenda público-privada para el desarrollo de emprendedores en la región

El Gobierno de Misiones reafirmó su compromiso de promover políticas que potencien el ecosistema emprendedor, para consolidar alianzas estratégicas que permitan transformar ideas en proyectos sustentables, con impacto positivo en la economía y el empleo.

Es por eso que el gobernador Hugo Passalacqua lleva adelante diversas acciones para impulsar, capacitar y acompañar a los emprendedores, para así integrar formación, asesoramiento, herramientas digitales y estrategias de promoción comercial. En este sentido, el mandatario tuvo una reunión sobresaliente con nuevas autoridades de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI).

“Compartí una reunión de trabajo con Graciela Moura, presidenta de ADEMI, para impulsar una agenda de articulación público-privada que acompañe el crecimiento de los misioneros que innovan y emprenden. Un puente clave entre el sector privado y un Estado activo que acompaña a quienes tienen ideas y quieren crecer”, expresó el mandatario provincial a través de sus redes sociales. "ADEMI, con el respaldo de cámaras y asociaciones empresarias de toda la provincia, es un puente clave entre el sector privado y un Estado activo que acompaña a quienes tienen ideas y quieren crecer", concluyó.

Agencia para el Desarrollo Económico

ADEMI trabaja en el fortalecimiento con la vinculación con el sistema financiero y articulación con organismos públicos y privados. Además, impulsa proyectos vinculados a la economía del conocimiento, la innovación tecnológica y el agregado de valor a la producción local.

De esta manera, Misiones lleva adelante diversas acciones. Entre las iniciativas provinciales se destacan: el Centro de Formación de Emprendedores con certificación oficial, el ciclo de formación en comercio electrónico y herramientas digitales, programas organizados junto a Silicon Misiones y la Subsecretaría de Comercio e Integración para fortalecer competencias digitales, creación de tiendas online y presencia en redes y plataformas digitales. También, se llevan adelante capacitaciones en comercialización y negociación y en capacitación local, con foco en diseño de modelos de negocio, estrategias comerciales y desarrollo local.

Entre las acciones específicas para jóvenes emprendedores, el gobierno mediante convenios con el Instituto INCADE y el Ministerio de Desarrollo Social para capacitar a jóvenes en áreas diversas, incluso tecnologías como impresión 3D y formación empresarial práctica.

Internacionalización e inversiones para emprendedores

En el marco de la internacionalización, Misiones participa en iniciativas como Argentina Exporta 2025, que acompaña a empresas y cooperativas con potencial exportador. Este programa ofrece diagnóstico de la empresa, planificación estratégica y asistencia técnica para ingresar a mercados internacionales, facilitando contactos y oportunidades de negocios más allá del país.

Para emprendedores con enfoque tecnológico e innovador, existen espacios como el Hub de Misiones y el Business & Investor Support Center, donde los emprendedores reciben mentoría, talleres de elaboración de planes de negocios, asesoramiento para buscar financiamiento y acceso a inversores. Estos centros funcionan como un puente entre el proyecto y los recursos necesarios para escalarlo y hacerlo sostenible.

Finalmente, el gobierno impulsa el acceso a ferias, mercados y programas de promoción, incluyendo la marca Hecho en Misiones. Esto permite a los emprendedores dar visibilidad a sus productos, proteger su identidad de marca y generar oportunidades comerciales tanto a nivel local como nacional, consolidando el acompañamiento integral que va desde la idea hasta la comercialización.

El Gobierno de Misiones combina capacitación formal y práctica, acceso a herramientas digitales y comerciales, acompañamiento técnico y estratégico, y conectividad con mercados e inversores, para fortalecer el ecosistema emprendedor local y potenciar a los proyectos misioneros.