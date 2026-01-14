Tras una cuerdo con capitales chinos, Misiones consolida su industrialización con el bambú y celebra la creación de empleo

El Parque Industrial de Apóstoles avanza en su proceso de crecimiento y consolidación productiva para el equipamiento industrial de Misiones, lo que generó que el Gobierno provincial celebrara un nuevo hito en la atracción de inversiones y diversificaciones de la matriz productiva provincial.

El gobernador Hugo Passalacqua realizó una recorrida por la nueva planta de Wenphoenix S.A, empresa de capitales chinos dedicada al procesamiento de bambú cultivado, y esta ya fue ejectuada en obras de infraestructura. La planta se encuentra en plena etapa de instalación dentro del predio industrial y contempla la puesta en funcionamiento de 35 máquinas destinadas, en una primera fase, a la fabricación de palillos y escarbadientes elaborados a partir de bambú producido localmente.

Durante la visita, el empresario Wenxing Shi, titular del proyecto, explicó al mandatario provincial y a las autoridades presentes el alcance de la iniciativa y la variedad de productos que se desarrollarán, que incluyen además barras de carbón, insumos plásticos reciclados y artículos de uso cotidiano obtenidos a partir de residuos orgánicos.

A través de sus redes sociales, el gobernador misionero expresó: "Están avanzando con su instalación, montando más de 35 máquinas para transformar nuestra producción local en palillos, escarbadientes y otros productos de uso cotidiano, aprovechando también residuos orgánicos y plásticos reciclados".

En el recorrido participaron también la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán; el secretario de Obras Públicas de la provincia, Juan Pablo Cazuk; y el secretario de Producción, Juan Ramón Poterla. En ese marco, se dialogó con trabajadores y técnicos de la empresa sobre los procesos productivos, el aprovechamiento de residuos plásticos para la fabricación de muebles y utensilios, y las condiciones agronómicas necesarias para el desarrollo sostenible del cultivo de bambú en la región.

Safrán destacó la importancia estratégica de la radicación de Wenphoenix en Apóstoles y remarcó que el proyecto ya cuenta con “cinco mil metros cuadrados de naves industriales construidas, donde se va a instalar la producción”. En ese sentido, subrayó la localización del municipio como un punto clave del sur misionero, por su cercanía con Corrientes y Brasil y por su rol como una de las salidas productivas de la provincia.

La intendenta explicó además que el municipio otorgó el predio en comodato y que el parque industrial dispone de servicios básicos e infraestructura vial adecuada. “Tenemos mucha expectativa por la generación de empleo, porque la obra ya se construyó con mano de obra local, se contrataron empresas de la ciudad y se adquirieron materiales en Apóstoles. Esto abre la posibilidad de desarrollar una cuenca del bambú, brindando a los productores una alternativa de ingresos y una nueva cadena de valor”, señaló.

El proyecto cuenta con acompañamiento del municipio y del Gobierno provincial desde finales de 2024. En su etapa inicial, la planta ocupará cuatro manzanas del parque industrial, con proyección de ampliar su capacidad productiva en el corto y mediano plazo. Según lo previsto, la operación formal de la fábrica comenzará entre mediados de enero y febrero de 2026.

En esta primera fase, la producción estará orientada a artículos de uso cotidiano derivados del bambú, con un plan de expansión hacia productos de mayor valor agregado destinados tanto al mercado interno como a la exportación. La iniciativa prevé la creación de entre 70 y 100 puestos de trabajo directos, además de un impacto indirecto en la economía local a través de la demanda de transporte, servicios y provisión de insumos, y del impulso al cultivo de bambú como nueva alternativa productiva en el sur misionero.

La instalación de Wenphoenix S.A. representa, además, la primera industria que se radica de manera activa en el Parque Industrial de Apóstoles. El predio cuenta con más de 50 hectáreas y capacidad para albergar hasta 20 empresas. Desde el municipio indicaron que la infraestructura continúa preparándose para la llegada de nuevos proyectos, entre los que se incluyen un aserradero, un molino de yerba mate, emprendimientos vinculados a la herrería y la madera, y la posible instalación de un Parque Solar orientado al uso de energías limpias.