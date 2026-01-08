Con eje en el empleo y la producción, Misiones destinó $41.500 millones para sostener la actividad económica en 2025

Durante 2025, la provincia de Misiones otorgó créditos productivos por más de $41.500 millones, en el marco de una política de financiamiento con tasas de interés bonificadas por el Gobierno provincial, orientada a fortalecer la producción local, sostener el capital de trabajo y promover la inversión. En total, se adjudicaron 2.259 préstamos que se volcaron a distintos sectores de la economía misionera.

Según precisó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, las líneas de financiamiento vigentes durante el año (canalizadas a través del Banco Macro y el Banco Nación) alcanzaron al 31 de diciembre un monto total de $41.504.737.872,30. Estos recursos se destinaron tanto a capital de trabajo como a proyectos de inversión productiva.

Del total, a través de Banco Macro se adjudicaron 1.949 préstamos por $34.050.783.348,30, mientras que mediante Banco Nación se otorgaron 17 créditos por $734 millones. A estas cifras se suman $4.568.164.524 correspondientes a 257 créditos del Fondo de Crédito Misiones, y $2.151.790.000 canalizados en 36 créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Entre las herramientas de financiamiento con mayor demanda e impacto económico se destacó la línea de Descuento de Cheques para el Agro del Banco Macro. En el sector yerbatero, esta línea alcanzó un volumen de $12.584.020.464,65, con 1.140 préstamos otorgados, mientras que en el sector tealero se liquidaron $456.607.702,27 mediante 331 créditos. Cabe señalar que esta última línea mantiene su vigencia hasta el 31 de mayo de 2026.

También durante 2025, el Banco Macro impulsó líneas clave para capital de trabajo e inversión. La línea de crédito a corto plazo para capital de trabajo adjudicó $9.818.094.782,38 en 376 créditos, mientras que la línea de largo plazo para la adquisición de bienes de capital alcanzó $5.341.760.399 en 75 préstamos.

En cuanto a las líneas específicas destinadas a inversión y equipamiento, se destacaron los financiamientos para la adquisición de unidades de transporte, por $2.700 millones; equipamiento vial, por $960 millones; bienes de capital, por $1.040.800.000; inversión tecnológica, por $750 millones; y construcción y ampliación, por $399.500.000.

Con excepción de la línea de descuento de cheques para el sector tealero, que se extiende hasta mayo de 2026, las líneas del Banco Macro y del Banco Nación finalizaron el 31 de diciembre de 2025. No obstante, continúan vigentes las herramientas de financiamiento del CFI y del Fondo de Crédito Misiones, disponibles para los productores en el sitio oficial https://hacienda.gob.ar/creditosproductivos/, consolidando una política de apoyo sostenido al entramado productivo provincial.