Misiones refuerza su política energética con obras clave y sostiene la tarifa social ante el aumento de la demanda

El Gobierno de Misiones avanza en una política energética orientada a fortalecer el sistema eléctrico, anticiparse a los picos de demanda estacional y garantizar el acceso al servicio en un contexto nacional de desregulación y aumentos tarifarios. En ese marco, habilitó una nueva línea de media tensión que permitirá mejorar la capacidad de respuesta del sistema durante la temporada de verano, cuando el consumo se incrementa de manera sostenida por las altas temperaturas.

La obra beneficia de forma directa a 13 municipios y se integra estratégicamente a las localidades de Leandro N. Alem y San Javier, consolidando una red con mayor flexibilidad operativa. Los trabajos, ejecutados por la empresa estatal Energía de Misiones, incluyeron la instalación de mil metros de línea de media tensión sobre postes de hormigón armado, además de un nuevo vínculo de 33 kV que conecta la Subestación Alem Sur con la línea de doble terna existente entre ambas localidades, una modificación clave para garantizar la estabilidad del servicio.

El refuerzo de la infraestructura cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que Misiones forma parte de la denominada zona cálida, donde durante los meses de verano la demanda eléctrica alcanza picos sostenidos por el uso intensivo de equipos de refrigeración. En este escenario, la ampliación y modernización de la red resulta central para evitar sobrecargas, cortes de suministro y la dependencia de soluciones de emergencia.

De esta forma, la inversión responde a una estrategia de planificación energética que busca optimizar recursos y reducir el uso de generadores térmicos durante los momentos de mayor consumo. Esta mejora en la eficiencia de la red troncal no solo implica un ahorro operativo, sino que también contribuye a una menor huella ambiental y a una mayor calidad del servicio para usuarios residenciales y productivos.

En paralelo, como parte de la misma política energética, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial hasta el 30 de abril. La medida garantiza una tarifa bonificada para consumos de hasta 450 kWh mensuales y está destinada a los sectores más vulnerables, reforzando el rol del Estado provincial en la protección del acceso a la energía en un contexto de fuertes incrementos tarifarios a nivel nacional.

Uno por uno, los municipios beneficiados

Entre las localidades beneficiadas directamente por estos trabajos se encuentran San Javier, Itacaruaré, Mojón Grande y Florentino Ameghino. Asimismo, la mejora alcanza a los municipios de Leandro N. Alem, Almafuerte, Arroyo del Medio, Caá Yarí, Dos Arroyos, Gobernador López, Olegario V. Andrade, Cerro Azul y sus respectivas zonas de influencia.

Esta infraestructura tiene la cualidad de poder llevar energía a aquellas zonas que por una posible falla o frente a una alta demanda sucede un corte de luz. El primer punto más destacado es que invita a recurrir a generadores térmicos, lo que permite optimizar los recursos disponibles. Esta capacidad de transferencia de carga asegura una rápida contingencia técnica.

Inversión de obra

Las tareas especificas consistieron en el tendido y tensado de una terna de conductores de aleación de aluminio desnudo de 120 mm² de sección. Los trabajos específicamente se construyeron sobre postación de hormigón ya existente que contaba con una terna en servicio. Esto incrementó la complejidad del diseño y exigió rigurosas medidas de seguridad.

La función principal es alimentar de manera exclusiva a la subestación Alem Sur 33/13,2/0,38 kV. La incorporación de seccionadores en el trayecto otorga una mayor flexibilidad operativa, lo que posibilita un reparto de cargas más equilibrado en la línea de doble terna Alem–San Javier.