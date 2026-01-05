Aumentan tarifas de luz, gas y agua en enero 2026 en el AMBA: los nuevos precios

Tarifas de uuz: cuánto aumenta

El Gobierno nacional confirmó nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas y agua que comenzarán a regir desde enero de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los ajustes se dan en el marco del sendero de recomposición tarifaria impulsado por el Ejecutivo, con el objetivo de mantener los valores reales relativamente estables en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Aumentan las tarifas de luz, gas y agua en enero 2026: cómo quedan los precios

Gas natural

A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para enero. La actualización se explica por un incremento del 0,53% en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), definido previamente por la Secretaría de Energía.

Mediante las resoluciones 1009 y 1012, el organismo avaló los nuevos valores para Metrogas y Naturgy. En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el cargo fijo mensual del gas natural quedará entre $2.876,99 y $4.058,43, según la categoría del usuario. Con estos ajustes, las boletas de Metrogas registrarán una suba del 2,7%, mientras que las de Naturgy aumentarán 2,6%.

Tarifas: los aumentos confirmados

Electricidad: sube el precio mayorista

En paralelo, la Secretaría de Energía dispuso una actualización del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) mediante la resolución 604. Entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2026, el precio mayorista de la electricidad tendrá un aumento del 3,88%. De esta forma, el valor de la energía en hora pico pasará de $60.184 a $62.519 por MWh, un ajuste que luego se trasladará a las tarifas finales que pagan los usuarios residenciales.

Agua y cloacas

Las tarifas de agua potable y cloacas también registrarán un incremento relevante. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) restableció el mecanismo de actualización tarifaria aprobado en 2024 y habilitó una suba del 4% para enero.

Así, la tarifa promedio de AySA rondará los $25.865 en el AMBA. Sin impuestos, los valores quedarán de la siguiente manera:

Zonal alto: de $29.317 a $30.489 (534.517 hogares).

Zonal medio: de $26.624 a $27.689 (casi un millón de usuarios).

Zonal bajo: de $21.393 a $22.248 (1.187.139 hogares).

Aumentos que impactan el bolsillo en enero

Cambios en los subsidios de luz y gas desde 2026

Además de los aumentos, el Gobierno avanzará con un nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a aplicarse desde enero. El sistema dividirá a los hogares según su nivel de ingresos:

Perderán el subsidio los hogares con ingresos superiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) , equivalentes a $3.771.987,09 mensuales , según el último dato del INDEC .

Mantendrán los subsidios los hogares con ingresos por debajo de ese umbral.

Con estos cambios, enero de 2026 llegará con boletas más caras de luz, gas y agua en el AMBA, en un escenario de ajuste gradual de tarifas y una redefinición más estricta del esquema de subsidios energéticos.