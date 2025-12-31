En medio del corte masivo de luz, oficializan aumentos de tarifas de Edenor y Edesur desde enero  

En medio del corte masivo de luz, oficializan aumentos de tarifas de Edenor y Edesur

En un contexto marcado por el corte de luz que dejó sin suministro a amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó este miércoles los nuevos cuadros tarifarios de luz que regirán desde el 1° de enero de 2026. Para Edenor la suba será del 2,31% respecto a diciembre de 2025, mientras que para Edesur alcanzará el 2,24%.

La medida se concretó mediante las Resoluciones 841/2025 y 842/2025, dictadas en el marco de la emergencia energética y económica prorrogada por el Poder Ejecutivo y publicadas en el Boletín Oficial de este miércoles. Los documentos establecen incrementos en el Costo Propio de Distribución (CPD): para Edenor la suba será del 2,31% respecto a diciembre de 2025, mientras que para Edesur alcanzará el 2,24%. Estos ajustes se suman a la actualización mensual prevista en las revisiones tarifarias quinquenales y a la fórmula de indexación que considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

En paralelo, la Secretaría de Energía dispuso mediante la Resolución 604/2025 un aumento del 3,88% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y del 1,88% en el transporte en alta tensión, aplicables entre enero y abril de 2026.

Cómo serán los nuevos aumentos de luz

Los nuevos cuadros tarifarios también contemplan valores diferenciados para usuarios residenciales según el esquema de segmentación: Nivel 1 (sin subsidio), Nivel 2 y Nivel 3 (con bonificaciones). Además, se fijaron tarifas especiales para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, junto con valores para el sistema de medición autoadministrada.

Asimismo, las resoluciones instruyeron a las distribuidoras a identificar en las facturas el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista” y el “Subsidio Estado Nacional” de manera destacada, con el objetivo de transparentar la composición de los precios.