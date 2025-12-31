Cortes de luz en AMBA: cómo sigue la situación con el suministro y qué informó EDESUR

Edesur informó una restitución del servicio por etapas.

En medio de la ola de calor anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Edesur informó que los cortes de luz que afectaron a más de 40 mil usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se debieron a una falla en la Subestación Bosques. En tanto, la empresa aseguró que se encuentra trabajando para restablecer el servicio por etapas en las próximas horas.

En un comunicado de prensa que difundió en las redes sociales, la compañía proveedora de servicio eléctrico afirmó que a “las 4.26 am el 96% de los clientes afectados cuenta con suministro”, aunque sostuvo que los equipos técnicos seguirán llevando a cabo tareas para que la totalidad de los hogares vuelvan a tener electricidad.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más de 40 mil usuarios sin luz

En medio de las altas temperaturas que se registraron entre lunes y martes en AMBA, más de 40 mil usuarios sufrieron cortes de luz. Ayer por la tarde, llegó a haber más de 20.000 usuarios sin suministro eléctrico, principalmente de la distribuidora Edesur.

En la última actualización del reporte publicado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a las 18.25, se habían registrado más de 37 mil usuarios sin suministro en el área de cobertura de Edesur. Por su parte, más de 7 mil hogares ubicados en la zona de concesión de Edenor no tenían luz.

Qué hacer cuando se corta la luz

El primer paso es determinar si la interrupción del servicio se debe a una falla en tu instalación eléctrica o si es un problema externo. Aquí te explicamos cómo hacerlo: