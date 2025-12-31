Cortes de luz en AMBA: cómo sigue la situación con el suministro y qué informó EDESUR

En medio de la ola de calor anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Edesur informó que los cortes de luz que afectaron a más de 40 mil usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se debieron a una falla en la Subestación Bosques. En tanto, la empresa aseguró que se encuentra trabajando para restablecer el servicio por etapas en las próximas horas.
En un comunicado de prensa que difundió en las redes sociales, la compañía proveedora de servicio eléctrico afirmó que a “las 4.26 am el 96% de los clientes afectados cuenta con suministro”, aunque sostuvo que los equipos técnicos seguirán llevando a cabo tareas para que la totalidad de los hogares vuelvan a tener electricidad.
Más de 40 mil usuarios sin luz
En medio de las altas temperaturas que se registraron entre lunes y martes en AMBA, más de 40 mil usuarios sufrieron cortes de luz. Ayer por la tarde, llegó a haber más de 20.000 usuarios sin suministro eléctrico, principalmente de la distribuidora Edesur.
En la última actualización del reporte publicado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a las 18.25, se habían registrado más de 37 mil usuarios sin suministro en el área de cobertura de Edesur. Por su parte, más de 7 mil hogares ubicados en la zona de concesión de Edenor no tenían luz.
Qué hacer cuando se corta la luz
El primer paso es determinar si la interrupción del servicio se debe a una falla en tu instalación eléctrica o si es un problema externo. Aquí te explicamos cómo hacerlo:
- Si se cortó la luz al conectar un artefacto eléctrico: desconectá el artefacto, revisá el tablero general y colocá en su posición original la llave termomagnética (o cambiá el fusible). Si recuperás la luz, el problema estaba en el artefacto.
- Si no conectaste ningún artefacto y se cortó la luz: verificá el tablero general para comprobar si hay fusibles quemados o si la llave termomagnética se desconectó. De ser así, corregí el problema y verificá si se restablece el suministro.
- Si el problema persiste: revisá el medidor. Si la tapa tiene una tecla roja desplazada, deslizala hacia la posición correcta. Si el interruptor termomagnético sigue abriéndose, es probable que la falla esté en tu instalación interna y deberá ser reparada por un electricista matriculado.
- Si el interruptor permanece cerrado y no hay luz: el problema es externo y corresponde a la distribuidora eléctrica solucionarlo. En este caso, deberás realizar un reclamo.