En medio de las altas temperaturas que se registraron este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hay más de 20.000 usuarios sin luz. Según el reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 18.55 se registraban mayormente cortes en la Ciudad de Buenos Aires.

Un total de 20.207 usuarios de Edesur se encuentran sin suministro, mientras que en el área de concesión de Edenor hay 1.071 sin servicio. En la zona sur del conurbano bonaerense se encuentran afectadas las localidades de Avellaneda (1369), Berazategui Centro (1568), Lanús Oeste 5900) y Remedios de Escalada (1087).

Los afectados por el corte de luz

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los barrios afectados son Almagro (3328), Balvanera GP (1434), Balvanera RP (413), Barracas (798), Constitución (874), La Boca (165), Nueva Pompeya (476), Parque Patricios (99), San Cristobal (133) y San Nicolás (416).

Cerca de las 20 horas se sumaron las localidades de Canning y la zona rural 1 del partido de Esteban Echeverría con un total de 547 usuarios afectados. El total de afectados asciende 22.007 hogares.

Otra de las zonas afectadas corresponde a los usuarios de Edenor, donde se registran 1128 hogares sin suministro. Las localidades afectadas son Pablo Podestá, San Fernando, Garín, Pilar, El Talar, Villa Bosch, Villa Ortuzar, Villa Pueyrredón, William Morris, Ituzaingó, Ciudad Evita, Marcos Paz, Merlo, El Palomar, Villa Sarmiento, San Miguel, Don Torcuato y Villa Martelli.

A qué hora vuelve la luz

Para consultar a qué hora vuelve la luz, los usuarios con conexión podrán consultar en la web oficial del ENRE (https://www.argentina.gob.ar/enre/estado-del-servicio-electrico-de-edesur). Según el sitio oficial, se estima que habrá una normalización del servicio entre las 21:48 de este lunes 29 de diciembre y las 4:08 de la mañana del martes 30.

Mientras que los usuarios de Edenor verán normalizado su servicio entre las 21 y 22, aunque para la mayoría no hay un horario estimado aún. También deberán ingresar a la web del ENRE para consultar por el estado del suministro.



