Miles de hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) padecieron cortes de energía a raíz de las altas temperaturas en la zona. La página del Ente Regulador de Energía (Enre) registró que, en horas de la tarde, hubo más de 7.200 usuarios sin luz.

El ENRE informó que, a las 20.45, se registraron 2757 usuarios de Edesur sin luz, mientras que hubo 462 de la zona correspondiente a Edenor. Sin embargo, en horas de la tarde la cantidad de hogares sin suministro eléctrico fue mayor.

A las 16.30 con una temperatura de 34 grados, se registraron 26047 usuarios de Edesur sin suministro eléctrico, mientras que 1541 son de Edenor.

Los cortes que todavía persisten se encuentran en la zona de Edesur. Estos se registran en las localidades de Avellaneda, Bernal (municipio de Quilmes), Ministro Rivadavia y Glew (Almirante Brown),y Florencio Varela. Por su parte, dentro de la conseción de Edenor, susbsite la caída del suministro eléctrico en Manuel Alberti (Pilar).

Calor extremo en el AMBA en la última semana del año

A una semana del comienzo del verano, otra jornada agobiante se vivió este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con una sensación térmica que rozó los 38 grados en horas de la tarde, y un pronóstico poco alentador para los próximos días.

Antes del mediodía la temperatura ya rondaba los 33 grados, y ni siquiera el viento entregaba algo de alivio.A medida que avanzaban las horas, la temperatura llegó a los 35,5 grados cerca de las 15, y la térmica trepó hasta los 37,7, un anticipo de lo que deberán soportar los vecinos de la Ciudad y la Provincia durante la próxima semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este domingo descenderían levemente los valores extremos, pero la ola de calor continuará hasta la semana próxima, incluído Año Nuevo, con una temperatura que llegaría a los 42 grados y se anunciaron algunas lluvias recién para el viernes 2 de enero.

Después de esa fecha se espera un descenso más pronunciado, con temperaturas que oscilarían entre los 18 y los 24 grados. Por lo tanto, el SMN emitió un alerta amarillo para el AMBA, es decir, un nivel de riesgo moderado. Este tipo de alerta rige también para Corrientes, Córdoba, La Rioja y Jujuy, que prevé tormentas y fuertes vientos.